Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Isola e Valle San Martino Venerdì 10 Aprile 2026

Via Moroni a Bergamo, entro l’anno la gara per il sottopasso: Rfi, via agli espropri

SAN TOMASO. Avviato il procedimento con gli avvisi. Il tunnel solo ciclopedonale, il traffico in via dei Caniana: «Previsti spartitraffico e migliorie alla circolazione».

Davide Amato
Davide Amato Redattore
Via Moroni a Bergamo, entro l’anno la gara per il sottopasso: Rfi, via agli espropri
Il passaggio a livello di via Moroni verrà soppresso, al suo posto un sottopasso ciclopedonale
(Foto di Foto Bedolis)

«Entro la fine dell’anno sarà indetta la gara per assegnare i lavori per il nuovo sottopasso ciclopedonale in via Moroni». La conferma ufficiale arriva direttamente da Rfi, Rete ferroviaria italiana, impegnata nel raddoppio della linea tra Bergamo e Ponte San Pietro. Nelle scorse ore, nell’ambito del progetto di soppressione del passaggio a livello e realizzazione della viabilità sostitutiva, l’azienda ha comunicato ad una settantina di soggetti l’avvio del procedimento del «vincolo preordinato all’esproprio e/o asservimento delle aree».

Nell’avviso si fa riferimento anche ad alcune modifiche all’intervento, adottate su suggerimento del Comune: una volta soppresso il collegamento in direzione di via Moroni nord, l’intersezione assumerà una configurazione «ad arco», tra via Moroni sud e via dei Caniana, con le manovre di svolta da e verso le viabilità secondarie che saranno mantenute tramite semaforizzazione o mediante la realizzazione di isole direzionali, come spiegato nella comunicazione. Via dei Caniana sarà di fatto il principale collegamento viabilistico tra centro e quadrante sud di via Moroni, verso Lallio e Dalmine. «La variazione riguarda la viabilità a sud del futuro sottopasso di via Moroni e verrà progettata e realizzata direttamente dal Comune e non da Rfi - spiega l’assessore comunale alla Mobilità, Marco Berlanda -. Si tratterà di un piccolo progetto relativo a precedenze, stop e spartitraffico. I tempi sono da definire, dipendono da Rfi».

La nuova viabilità sostitutiva

Una volta soppresso il passaggio a livello, il piano viabilistico del Comune prevede che da via Moroni sud i mezzi procederanno «ad arco» su via dei Caniana e chiaramente non più dritto, visto che via Moroni sarà di fatto a fondo chiuso, tagliata in due dai binari. Uscendo dalla città da via dei Caniana non sarà invece più possibile svoltare a destra per reimmettersi in via Moroni verso il centro, poiché sarà impossibile superare il tracciato della ferrovia. «Il progetto che ha concluso l’iter autorizzativo prevede sempre la realizzazione di un sottopasso ciclopedonale in asse all’attuale passaggio a livello di via Moroni - confermano da Rfi -. Le variazioni tecniche riguardano indicazioni e prescrizioni ricevute durante l’iter dall’amministrazione comunale e riguardano aspetti di viabilità dello snodo viario tra via dei Caniana e via Moroni. Piccole modifiche e affinamenti progettuali per migliorare l’assetto dell’incrocio».

In passato i residenti avevano raccolto circa 500 firme per chiedere il mantenimento del passaggio a livello

Questi accorgimenti puntano a rendere più sicuro e fluido il traffico nell’area ma il timore, tra i residenti a San Tomaso, è che la soppressione del passaggio a livello possa «ingolfare drasticamente la viabilità del quartiere e soprattutto di via dei Caniana, in entrambe le direzioni, da e verso il centro». In passato i cittadini avevano raccolto circa 500 firme per chiedere il mantenimento del passaggio a livello. La chiusura del passaggio è confermata. E rientra in un più ampio programma che prevede il superamento di tutti gli attraversamenti ferroviari in Italia.

Tempi ancora incerti

Scartata l’ipotesi di un sottopasso carrale a senso unico, era stata preferita la soluzione del tunnel ciclopedonale. I tempi per la soppressione sono ancora da definire, anche a causa ad alcuni ritardi accumulatisi sul raddoppio, tanto che, dopo vari solleciti, a febbraio Rfi aveva proceduto nei confronti dell’appaltatore con azioni contrattuali perentorie al fine di forzare lo stesso ad attuare soluzioni organizzative ed operative finalizzate a garantire la prosecuzione dei lavori senza ulteriori allungamenti. Il cantiere per il sottopasso potrebbe partire nel 2027. L’anno scorso il Comune aveva peraltro ottenuto da Rfi la possibilità di mantenere aperto il passaggio a livello anche nel 2026: una volta terminati i lavori di ricostruzione dei ponti di via San Bernardino e via dei Caniana attualmente in corso, con conseguenti disagi al traffico per le modifiche alla regolare viabilità, il cantiere si sposterà verso ovest. Come comunicato nelle scorse settimane da Rfi, da luglio è prevista l’apertura di un senso unico sotto il ponte di via San Bernardino e di un doppio senso di marcia da settembre. La riapertura completa della viabilità di via dei Caniana, oggi a senso unico alternato, è pianificata a luglio. Il passaggio pedonale su San Bernardino verrà riaperto al pubblico a fine aprile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Ponte San Pietro
Economia, affari e finanza
Trasporti
Politica
Enti locali
Disastri, Incidenti
Incidenti nei trasporti
Scienza, Tecnologia
Ingegneria
Davide Amato
Marco Berlanda
Rfi
comune