Le infezioni alimentari sono un potenziale rischio per la nostra salute. Quali sono gli accorgimenti quotidiani e le corrette abitudini che possono aiutarci a limitare il rischio di contrarre le infezioni? Quali sono i possibili segnali dal nostro corpo che devono insospettirci? Ne parliamo con il professor Stefano Fagiuoli, direttore del Dipartimento di Medicina e della Gastroenterologia dell’Asst Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Stefano Fagiuoli

Professore, quali sono i microrganismi più spesso responsabili delle infezioni alimentari?

«La maggior parte è causata da batteri, ma possono essere coinvolti anche virus, tossine e parassiti. Tra i batteri troviamo più frequentemente Salmonella, Campylobacter, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Listeria monocytogenes e i Clostridi. Più raramente virus come il Norovirus e il virus dell’epatite A oppure parassiti come Anisakis e Giardia».

Quali gli alimenti più a rischio?

«Le fonti di contagio sono numerose: carni crude o poco cotte, uova crude, latte non pastorizzato, formaggi freschi, frutti di mare, vegetali contaminati, acqua non sicura e alimenti lasciati troppo a lungo a temperatura ambiente. Anche un cibo già cotto può contaminarsi se entra in contatto con utensili utilizzati per alimenti crudi».

Come si manifestano?

«I sintomi più comuni sono diarrea, nausea, vomito, dolori addominali e febbre. Possono comparire dopo poche ore dall’ingestione dell’alimento contaminato oppure, in alcuni casi come l’epatite A, anche dopo settimane».

«Le fonti di contagio sono numerose: carni crude o poco cotte, uova crude, latte non pastorizzato, formaggi freschi, frutti di mare, vegetali contaminati, acqua non sicura e alimenti lasciati troppo a lungo a temperatura ambiente»

Nella maggior parte dei casi si risolvono spontaneamente?

«Sì. Generalmente provocano disturbi gastrointestinali che si risolvono nel giro di pochi giorni. Tuttavia, alcuni ceppi di Escherichia coli e Campylobacter possono causare diarrea molto intensa, talvolta emorragica, con complicanze soprattutto in bambini e anziani».

Ci sono infezioni che richiedono particolare attenzione?

«Una di queste è la Listeria monocytogenes, un batterio che ha la particolarità di proliferare anche alle temperature del frigorifero. Può contaminare alimenti pronti al consumo, come panini confezionati, salumi e paté. Nella maggior parte delle persone provoca sintomi simil-influenzali o gastrointestinali, e va sottolineato che in gravidanza può avere conseguenze importanti per il feto».

Anche il Campylobacter è piuttosto frequente. Come si contrae?

«È spesso associato al consumo di carne di pollo poco cotta, latte non pastorizzato, acqua non sicura o alimenti contaminati durante la preparazione. I sintomi compaiono in genere tra due e cinque giorni dopo l’ingestione e comprendono diarrea, talvolta con sangue o muco, dolori addominali, febbre, nausea e malessere generale».

Come si cura un’infezione da Campylobacter?

«Nella maggior parte dei casi guarisce spontaneamente in circa una settimana. L’aspetto più importante è prevenire la disidratazione reintegrando adeguatamente i liquidi. Gli antibiotici non sono sempre necessari e devono essere prescritti dal medico, solo nei casi più gravi o nei pazienti più fragili».

Il botulismo continua a rappresentare un rischio?

«È una condizione rara, ma molto grave. È causata dalla tossina prodotta dal Clostridium botulinum ed è legata soprattutto al consumo di conserve domestiche preparate in modo non corretto (tipici segni solo un “rigonfiamento del coperchio o del barattolo, tipicamente accompagnato da emissione di gas all’apertura). All’inizio si manifestano nausea, vomito e disturbi gastrointestinali, seguiti da sintomi neurologici come debolezza muscolare, visione doppia e difficoltà nei movimenti. Nei casi più severi può comparire una paralisi dei muscoli respiratori».

Come possiamo prevenire le infezioni alimentari?

«Le regole sono semplici ma fondamentali: lavare sempre bene le mani, separare gli alimenti crudi da quelli cotti, cuocere adeguatamente carne, pesce e uova, conservare correttamente gli alimenti in frigorifero, non lasciare i cibi pronti a temperatura ambiente per troppo tempo e prestare particolare attenzione a creme, salse (es. maionese), frutti di mare e altri prodotti facilmente deperibili. Va considerato che le temperature elevate favoriscono la moltiplicazione di batteri e altri microrganismi negli alimenti, soprattutto quando i cibi non vengono conservati o preparati correttamente. È per questo che durante la stagione estiva le infezioni alimentari sono più frequenti».

«Anche un cibo già cotto può contaminarsi se entra in contatto con utensili utilizzati per alimenti crudi»

Quando è necessario rivolgersi al medico?