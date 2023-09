Antinfluenzale, dal 28 settembre le prenotazioni per l’open day

Non solo l’anti-Covid. La stagione vaccinale della Lombardia è pronta ad aprirsi dal 1° ottobre con l’antinfluenzale: per quella data è già fissato un open day organizzato dalle Asst in tutta la Regione, e ieri dalla Direzione generale Welfare sono arrivati nuovi dettagli. Per l’open day del 1° ottobre le prenotazioni saranno aperte a partire dal 28 settembre tramite il portale regionale https://vaccinazioneantinfluenzale.regione.lombardia.it.

Le date da ricordare

Poi tutte le altre scadenze: dal 2 ottobre partiranno le vaccinazioni presso le strutture ospedaliere per operatori sanitari, donne in gravidanza, pazienti cronici e per gli ospiti di Rsa e Rsd; dal 9 ottobre prendono avvio le vaccinazioni presso i medici di medicina generale e i pediatri per le categorie a cui la vaccinazione è raccomandata e offerta gratuitamente (over 60, «fragili», bambini 6 mesi-14 anni, familiari e contatti di soggetti ad alto rischio); dal 16 ottobre cominciano le vaccinazioni nelle farmacie aderenti per le categorie target; infine dal 23 ottobre si passa alle inoculazioni nei centri vaccinali sul territorio, sempre per le «categorie a cui la vaccinazione è raccomandata e offerta gratuitamente».

Per i bambini