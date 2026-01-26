Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
La salute / Bergamo Città
Lunedì 26 Gennaio 2026

Asst Papa Giovanni: elettrocardiogrammi nelle Case di Comunità

LA NOVITÀ. Da lunedì 26 gennaio ha avviato l’esecuzione degli elettrocardiogrammi (ECG) direttamente nelle Case di Comunità, evitando ai pazienti la necessità di recarsi in ospedale per un esame di primo livello fondamentale per la prevenzione cardiovascolare.

Bergamo

L’elettrocardiogramma è un esame semplice e veloce che registra l’attività elettrica del cuore, consentendo di valutarne ritmo e funzionalità. Portarlo nelle Case di Comunità significa facilitare i controlli periodici, ridurre gli spostamenti e rendere l’assistenza più accessibile, soprattutto per chi è in terapia farmacologica o necessita di monitoraggi regolari.

Dove è attivo il servizio

Il servizio è disponibile in tutte le Case di Comunità dell’Asst Papa Giovanni XXIII: Borgo Palazzo (Bergamo), Villa d’Almè, Zogno e Sant’Omobono Terme (attualmente nella sede di Strozza).

Chi può accedere all’elettrocardiogramma

Possono usufruirne i cittadini domiciliati nei comuni di competenza dell’Asst, su invio del Medico di Medicina Generale o di uno specialista. Il servizio non è destinato a pazienti con sintomi acuti o sospetti, per i quali resta il riferimento ai presidi ospedalieri.

Prenotazione e refertazione

L’esame si prenota tramite il Cup o il Pua delle Case di Comunità, di persona, telefonicamente o via email, presentando l’impegnativa medica. L’Ecg viene eseguito dal personale infermieristico, mentre la refertazione è garantita nella stessa giornata dal cardiologo. Il referto cartaceo è disponibile dal giorno lavorativo successivo.

«L’attivazione dell’Ecg nelle Case di Comunità è un passo concreto verso un’assistenza più vicina e tempestiva», sottolinea Simonetta Cesa, Direttore Socio Sanitario dell’ASST Papa Giovanni XXIII. «Un servizio che rafforza la prevenzione e la rete di prossimità sul territorio».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Sant'Omobono Terme
Strozza
Villa d'Almè
Zogno
Salute
assistenza sanitaria
Medicina
Servizio Sanitario Nazionale
Politica
Enti locali
Simonetta Cesa
ASST Papa Giovanni XXIII