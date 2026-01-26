Asst Papa Giovanni: elettrocardiogrammi nelle Case di Comunità

L’elettrocardiogramma è un esame semplice e veloce che registra l’attività elettrica del cuore, consentendo di valutarne ritmo e funzionalità. Portarlo nelle Case di Comunità significa facilitare i controlli periodici, ridurre gli spostamenti e rendere l’assistenza più accessibile, soprattutto per chi è in terapia farmacologica o necessita di monitoraggi regolari.