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La salute / Pianura Lunedì 15 Giugno 2026

Emicrania, il 17 giugno torna l’Open Day di Asst Bergamo Ovest

LA GIORNATA. L’iniziativa promossa da Fondazione Onda punta a sensibilizzare su una malattia neurologica cronica e spesso sottovalutata.

Lettura 1 min.
Emicrania, il 17 giugno torna l’Open Day di Asst Bergamo Ovest

Treviglio

Il 17 giugno Asst Bergamo Ovest aderisce alla quarta edizione dell’(H) Open Day Emicrania, promosso da Fondazione Onda ETS. L’obiettivo è sensibilizzare la popolazione su una patologia molto diffusa, ma ancora spesso sottovalutata.

Emicrania, una malattia neurologica cronica

L’emicrania non è un semplice mal di testa. È una malattia neurologica cronica e invalidante, caratterizzata da attacchi ricorrenti di cefalea, spesso accompagnati da nausea, vomito e forte sensibilità alla luce, ai suoni e ad altri stimoli. Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità, l’emicrania è tra le principali cause di disabilità nel mondo. Interessa circa il 14% della popolazione adulta e, in Italia, colpisce oltre 6 milioni di persone. A soffrirne sono soprattutto le donne, con una frequenza circa tre volte superiore rispetto agli uomini, anche per l’influenza degli ormoni femminili.

Per tutte le informazioni clicca qui.

Sintomi da riconoscere e diagnosi precoce

Nonostante il forte impatto sulla qualità della vita, l’emicrania è ancora spesso sotto-diagnosticata e sotto-trattata. Per questo è importante riconoscere precocemente i sintomi e rivolgersi agli specialisti, evitando ritardi nella diagnosi e il rischio che la malattia diventi cronica. Uno degli ostacoli principali resta lo stigma: l’emicrania viene spesso considerata un disturbo lieve, mentre può compromettere in modo significativo la vita personale, familiare e lavorativa di chi ne soffre.

Asst Bergamo Ovest e il focus sulle donne

Anche quest’anno Asst Bergamo Ovest partecipa all’iniziativa con attività di informazione e sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza. Per l’edizione 2026 il focus sarà dedicato al rapporto tra emicrania e stato ormonale della donna, tema particolarmente rilevante vista l’elevata diffusione della patologia nella popolazione femminile.

A partire dalla settimana del 17 giugno saranno diffusi contenuti informativi sui canali social aziendali e sugli schermi delle Case di Comunità e dei Consultori. I materiali sono realizzati dalla dottoressa Giovanna Bosco, della Neurologia e referente dell’Ambulatorio Emicrania . Sarà inoltre disponibile una nuova brochure informativa con indicazioni sulla patologia, sui fattori che possono influenzarla e sui percorsi di cura disponibili.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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