Il matrimonio fa bene agli uomini: invecchiano meglio

Per alcuni sarà difficile da credere, ma il matrimonio sembra fare molto bene agli uomini: quelli sposati hanno il doppio di probabilità di invecchiare meglio e conservare una salute ottimale, rispetto ai loro coetanei celibi. Lo ha scoperto uno studio guidato dall’Università canadese di Toronto e pubblicato sulla rivista «International Social Work», che ha seguito 7mila canadesi per circa tre anni. Per le donne, invece, non è emerso lo stesso effetto positivo: per loro non è stata trovata alcuna differenza tra coetanee sposate e non, anche se quelle divorziate o rimaste vedove sembrano stare peggio rispetto a coloro che sono rimaste nubili.

I ricercatori guidati da Mabel Ho hanno definito l’invecchiamento ottimale come l’assenza di gravi malattie fisiche e mentali e la presenza di livelli elevati di felicità e buona salute riportati dai partecipanti stessi. Secondo gli autori dello studio, il successo della vita di coppia nel far invecchiare al meglio sta soprattutto nel mantenimento dei legami sociali: «Può darsi che le persone sposate si incoraggino a vicenda ad adottare o mantenere comportamenti positivi per la salute - afferma David Burnes, tra i ricercatori che hanno partecipato all’analisi - come smettere di fumare o fare esercizio fisico regolarmente».

Lo stile di vita la cosa più importante

La ricerca ha anche evidenziato che fattori legati allo stile di vita, come mantenere un peso corporeo sano, essere attivi fisicamente, non soffrire di insonnia e non fumare, sono fondamentali per mantenere una salute ottimale in età avanzata.