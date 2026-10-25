Il vaccino a mRNA contro il melanoma abbatte le metastasi
LO STUDIO. Complessivamente, la nuova terapia riduce del 42% il rischio di recidiva o morte, e del 38 per cento il rischio di metastasi a distanza rispetto al trattamento immunoterapico standard.Lettura 2 min.
Madrid
Il vaccino a mRNA contro il melanoma ha un’efficacia senza precedenti su tutti i principali indicatori clinici: a due anni dal trattamento, l’82% dei pazienti affetti da melanoma cutaneo ad alto rischio operato è vivo e del tutto libero da recidiva (rispetto al 70% con la sola immunoterapia), mentre l’88,5% a 24 mesi e ben il 90% a 30 mesi non presenta metastasi a distanza.
Complessivamente, la nuova terapia riduce del 42% il rischio di recidiva o morte e del 38% il rischio di metastasi a distanza rispetto al solo trattamento immunoterapico standard. Sono gli attesissimi risultati dello studio internazionale di Fase 3 INTerpath-001 sulla combinazione tra il vaccino personalizzato a mRNA «intismeran autogene» e l’immunoterapico pembrolizumab, presentati al congresso della Società Europea di Oncologia Medica (ESMO) a Madrid e pubblicati sulla rivista New England Journal of Medicine.
Imponente sperimentazione
La ricerca ha visto un’imponente sperimentazione condotta su 1.137 pazienti con melanoma di stadio IIB, IIC, III e IV completamente resecato, distribuiti in 157 centri oncologici nel mondo, con l’Italia al primo posto nel mondo per numero di pazienti arruolati. Nello studio, l’immunoterapia con pembrolizumab è stata somministrata ogni 6 settimane per 9 cicli, mentre il vaccino è stato somministrato per via intramuscolare ogni 3 settimane per un totale di 9 dosi.
«I dati segnano una svolta fondamentale nella prevenzione delle recidive del melanoma, una patologia in cui evitare la ricaduta e la diffusione di metastasi rappresenta lo snodo cruciale per la guarigione dei pazienti operati - dichiara Paolo Ascierto, membro dello steering committee internazionale dello studio, professore ordinario all’Università Federico II di Napoli e presidente della Fondazione Melanoma -. Con il vaccino a mRNA entriamo ufficialmente in una nuova era dell’oncologia: non somministriamo più una cura generica, ma riprogrammiamo il sistema immunitario per cacciare e distruggere il cancro nell’impronta unica di ogni singolo paziente».
«Vaccino» post-chirurgico
Il vaccino non ha infatti una funzione preventiva per le persone sane, ma è un trattamento terapeutico post-chirurgico rivolto a pazienti ad alto rischio che hanno già affrontato l’asportazione del tumore. «Attraverso il sequenziamento genico del tessuto tumorale del singolo paziente - spiega Ascierto - l’intelligenza artificiale seleziona con precisione chirurgica fino a 34 neoantigeni più capaci di scatenare la risposta immunitaria. Si crea così un farmaco a mRNA “su misura” incapsulato in nanoparticelle lipidiche che, somministrato insieme all’immunoterapia, istruisce e attiva i linfociti T a eliminare ogni cellula tumorale residua».
«Tutti i dati dell’analisi ad interim sono straordinari - sottolinea Ascierto -. Dopo le prime settimane necessarie per la produzione del vaccino su misura subito dopo la chirurgia, il vantaggio del trattamento combinato diventa sempre più netto e marcato con il passare degli anni, garantendo una protezione profonda e prolungata nel tempo. Il dato del 90% di pazienti liberi da metastasi a 30 mesi ha un valore clinico inestimabile: evitare che il tumore si diffonda ad altri organi è il parametro più vicino in assoluto al traguardo della sopravvivenza globale».
La combinazione ha dimostrato un’efficacia uniforme e solida in tutti i sottogruppi di pazienti, sia in quelli con malattia in stadio intermedio (IIB, IIC, IIIA, IIIB) sia in quelli a più alto rischio (IIIC, IIID, IV). Ha mostrato anche un profilo di sicurezza favorevole e gestibile: la maggior parte degli eventi avversi legati al vaccino è stata di grado 1 o 2, caratterizzata principalmente da reazioni locali nel sito di iniezione (dolore, eritema) o lievi reazioni sistemiche simil-influenzali (febbre, stanchezza, cefalea, brividi), senza un aumento significativo delle tossicità gravi legate all’immunoterapia. «Questo risultato migliora nettamente la sola immunoterapia ed è destinato a diventare il nuovo standard di cura per il melanoma adiuvante - conclude Ascierto -. La sfida futura sarà ora ottimizzare la filiera produttiva per ridurre tempi e costi, garantendo l’accesso e la sostenibilità per i sistemi sanitari».
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