«Insieme si può» contro il cancro al seno: dalle passeggiate alle vetrine illuminate

Dalle corse ai concerti, fino a monumenti e vetrine illuminati e addobbati in rosa. Contro il cancro al seno per un futuro in rosa sul territorio bergamasco: un ottobre denso di appuntamenti per sensibilizzare l’attenzione sul cancro al seno, il tumore più diffuso in assoluto in Italia e quindi accendere i riflettori sulla necessità di fare prevenzione e diagnosi precoce.

Passeggiate e infopoint

Sono 30 le iniziative in programma su tutto il territorio bergamasco, 3 gli incontri pubblici, 8 le passeggiate della salute perché il cancro si vince anche divertendosi. E poi un concerto al Liceo Mascheroni e una mostra di pittura al Circolino di Città Alta, 8 postazioni informative sul territorio e nelle case di comunità e pure in un rifugio alpino, il Cassinelli, insieme al Cai di Bergamo. Monumenti e vetrine illuminati e addobbati in rosa a Bergamo, Verdello, Clusone, Trescore e non solo.

Queste le attività del 6° appuntamento del progetto «Insieme si può. Insieme funziona», dedicato alla Campagna Nastro Rosa di Lilt-Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori. Le organizzano Lilt Bergamo insieme a Acp-Associazione cure palliative, Ailar-Associazione italiana laringectomizzati, Aob-Associazione oncologica bergamasca, Associazione Amici di Gabry, Associazione Insieme con il Sole dentro e Politerapica-Terapie della Salute.

L’importanza dello screening

Sono 55.700 i nuovi casi di cancro al seno nel 2022 in Italia, lo 0,5% in più rispetto al 2020. 834.154 donne soffrono di questo tumore nel nostro Paese. Ma ci sono anche motivi di ottimismo: oggi la sopravvivenza a 5 anni per questa patologia è dell’88%. Grazie allo screening e alla maggior consapevolezza delle donne, si riesce a diagnosticare in fase iniziale la maggior parte dei tumori maligni mammari quando il trattamento chirurgico può essere più conservativo e la terapia più efficace.