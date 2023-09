Sclerodermia, controlli gratuiti in ospedale

Può sottoporsi a una visita di controllo o ricevere un consulto anche chi ha già una diagnosi di sclerodermia. «Collaboriamo sempre con piacere all’iniziativa promossa da Gils perché la prevenzione e la diagnosi precoce in questa malattia rara possono fare la differenza . Proprio grazie alla collaborazione con Gils, dal 2017 la nostra Reumatologia è riconosciuta come Scleroderma Unit – spiega Massimiliano Limonta, responsabile della Reumatologia del «Papa Giovanni» –. Si tratta in sostanza di un centro specialistico, nato sul modello anglosassone, specificamente dedicato alla diagnosi e al trattamento della sclerodermia, nel contesto di un grande ospedale generalista che consente l’approccio globale e multidisciplinare alla malattia. Oggi seguiamo circa 300 pazienti affetti da sclerodermia sistemica».

La Giornata del Ciclamino

La Giornata del Ciclamino, appuntamento storico promosso dal Gils, approderà in oltre 100 piazze italiane fino a fine ottobre per sostenere la ricerca contro la Sclerosi sistemica, tramite l’offerta del ciclamino, il fiore che resiste al freddo simbolo dell’associazione, per finanziare la ricerca scientifica. La giornata rappresenta un’occasione fondamentale per diffondere conoscenza su una malattia ancora poco nota e favorirne, quindi, la prevenzione tramite una diagnosi precoce, fondamentale per ottenere cure tempestive che possano rallentare il decorso clinico della patologia e garantire un’ottima qualità di vita. Per questo, anche per questa edizione, gli ospedali parteciperanno al progetto «Ospedali Aperti» con controlli e consulenze gratuiti. Ulteriori informazioni su www.sclerodermia.net.