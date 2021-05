Senologo e radiologo alleati contro il tumore

Il Covid ha allontanato le donne dalle visite, ma il tumore della mammella non è scomparso: la prevenzione resta importantissima.

In base all’ultimo volume sui numeri del cancro in Italia 2020 presentato all’Istituto Superiore di Sanità, sono 377.000 le nuove diagnosi di cancro previste quest’anno nel nostro Paese, di cui 182.000 nelle donne, erano 175.000 nel 2019, quindi si stimano circa 6.000 casi di tumore in più rispetto allo scorso anno, a carico delle stesse.