Mercoledì 15 Ottobre 2025
Vax day, sabato e domenica ospedali in campo: ancora posti disponibili
IN OSPEDALE. Le Asst hanno messo a disposizione in tutto 1.600 slot. È possibile prenotare tramite il portale regionale.
La campagna vaccinale prova a mettere il turbo, e il responso appare incoraggiante. Dopo la partenza ufficiale del 1° ottobre per anziani e fragili e l’estensione all’intera popolazione dal 13 ottobre, ecco i «vax days» promossi per sabato e domenica in tutta la Lombardia: in campo anche le Asst bergamasche con oltre 1.600 posti disponibili, per la gran parte già prenotati. Il canale per fissare la somministrazione è il sito www.prenotasalute.regione.lombardia.it.
L’Asst Papa Giovanni ha messo complessivamente in agenda 624 appuntamenti e sarà attiva in entrambe le giornate dalle 8 alle 13 nelle Case di comunità di Borgo Palazzo (256 posti già esauriti), di Villa d’Almè (128 posti, tutti sold out), di Zogn o (128 posti, anche in questo caso «full») e di Strozza (112 posti, ne restano ancora alcuni liberi). Il «Papa Giovanni» ha previsto la possibilità dell’accesso libero alle donne in gravidanza (in qualunque fase gestazionale) e nel puerperio (fino a 6 settimane dal parto) e agli operatori sanitari. Sono in tutto oltre 600 gli slot messi a disposizione dall’Asst Bergamo Est nelle sue diverse sedi: sabato dalle 14 alle 20 saranno attivi i centri vaccinali di Seriate (via Paderno 40) e Trescore Balneario (via Ospedale 38) e la Casa di comunità di Gazzaniga (al 2° piano all’interno dell’ospedale); domenica, sempre dalle 8 alle 14, le somministrazioni saranno eseguite nel centro vaccinale di Trescor e e alla Casa di comunità di Gazzaniga, mentre il centro vaccinale di Seriate sarà operativo dalle 8 sino alle 20. «È consigliata la prenotazione – specifica l’Asst -, ma saranno comunque disponibili anche slot ad accesso diretto fino a esaurimento posti. Durante la campagna antinfluenzale sarà possibile richiedere, per le categorie raccomandate, la co-somministrazione dei vaccini anti-Covid, anti-pneumococco e anti-Herpes Zoster».
L’Asst Bergamo Ovest ha organizzato quattro «punti vaccinazione», garantendo almeno 420 slot (60 per sede al giorno): sabato e domenica, dalle 9 alle 13, le inoculazioni saranno a Treviglio (presso l’ospedale, Palazzina Uffici-Piano 0), Dalmine (Casa di comunità di viale Betelli 2) e Martinengo (Casa di comunità di Piazza Maggiore 11); sarà in funzione solo domenica, sempre dalle 9 alle 13, la sede di Calusco d’Adda (poliambulatorio di via Locatelli 265). Anche in questo caso, ricorda l’Asst, «è consigliata la prenotazione tramite la piattaforma “Prenota Salute” di Regione Lombardia , ma saranno disponibili anche alcuni slot ad accesso libero, fino a esaurimento posti».
