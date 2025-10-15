Vax day, sabato e domenica ospedali in campo: ancora posti disponibili

L’Asst Papa Giovanni ha messo complessivamente in agenda 624 appuntamenti e sarà attiva in entrambe le giornate dalle 8 alle 13 nelle Case di comunità di Borgo Palazzo (256 posti già esauriti), di Villa d’Almè (128 posti, tutti sold out), di Zogn o (128 posti, anche in questo caso «full») e di Strozza (112 posti, ne restano ancora alcuni liberi). Il «Papa Giovanni» ha previsto la possibilità dell’accesso libero alle donne in gravidanza (in qualunque fase gestazionale) e nel puerperio (fino a 6 settimane dal parto) e agli operatori sanitari. Sono in tutto oltre 600 gli slot messi a disposizione dall’Asst Bergamo Est nelle sue diverse sedi: sabato dalle 14 alle 20 saranno attivi i centri vaccinali di Seriate (via Paderno 40) e Trescore Balneario (via Ospedale 38) e la Casa di comunità di Gazzaniga (al 2° piano all’interno dell’ospedale); domenica, sempre dalle 8 alle 14, le somministrazioni saranno eseguite nel centro vaccinale di Trescor e e alla Casa di comunità di Gazzaniga, mentre il centro vaccinale di Seriate sarà operativo dalle 8 sino alle 20. «È consigliata la prenotazione – specifica l’Asst -, ma saranno comunque disponibili anche slot ad accesso diretto fino a esaurimento posti. Durante la campagna antinfluenzale sarà possibile richiedere, per le categorie raccomandate, la co-somministrazione dei vaccini anti-Covid, anti-pneumococco e anti-Herpes Zoster».