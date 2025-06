Dalla moda a brand immobiliare: a Dubai il Trussardi Residences

Dopo il salvataggio da parte del gruppo Miroglio nel 2023, Trussardi avvia una nuova fase strategica che va oltre il perimetro tradizionale della moda, puntando su una diversificazione che guarda al licensing immobiliare come leva di riposizionamento e di valorizzazione del marchio del Levriero. Al centro dell’operazione ci sono gli Emirati Arabi, con due progetti attivi a Dubai e un terzo in fase di sviluppo a Ras Al Khaimah.

35 milioni di investimento

L’investimento iniziale di oltre 35 milioni di euro ha consentito a Miroglio di rilevare gli asset operativi di Trussardi – negozi, magazzino, outlet, archivio storico e parte delle risorse umane – mettendo in sicurezza un marchio che aveva accumulato oltre 100 milioni di euro di debito. Ora il nuovo corso del brand si concretizza anche sul piano internazionale con un’espansione nel comparto residenziale di alta gamma tramite partnership strategiche. La Fase II del progetto Trussardi Residences ad Al Furjan (Dubai) raddoppia la dimensione della prima tranche, integrando due torri residenziali, quattro piani di uffici e un podio su due livelli con servizi in stile resort.

Progetto entro il 2025

Con Mira Developments e Luxury Living Group l’azienda ha sviluppato il progetto Trussardi Residences ad Al Furjan (Dubai), entrato da poco in quella che è stata battezzata appunto «Fase II»: agli iniziali 15.831 metri quadri di superficie, che saranno completati entro fine 2025, si aggiungono due torri di dieci piani ciascuna, con monolocali, bilocali e trilocali tutti completamente arredati con la collezione Trussardi Casa, collegate da un podio su due livelli e una piscina lunga cento metri.

«Non si tratta di una semplice estensione di marchio, ma di un ecosistema coerente col nostro nuovo posizionamento come piattaforma di lifestyle », spiega Andrea Bergonzi, worldwide licensing director del brand. Oltre a Dubai, Trussardi avvierà un terzo progetto immobiliare a Ras Al Khaimah, cento chilometri a nord di Dubai, per intercettare flussi turistici legati al nuovo aeroporto internazionale.

Le realizzazioni negli Emirati si affiancano al rilancio del marchio con due collezioni moda già presentate (linee uomo, donna e accessori). L’integrazione tra collezioni moda, design d’interni e offerta abitativa consente al gruppo di diversificare i flussi di ricavo e ridurre l’esposizione alle dinamiche stagionali del fashion retail. «A supporto del rilancio globale - spiega Bergonzi -, è stato stanziato un budget di oltre 8 milioni per le attività di marketing e campagne nei principali mercati esteri. Europa, Medio Oriente e Asia sono al centro del nostro piano industriale, che intende il lusso come un’esperienza a tutto tondo, fatta non solo di moda, ma anche di cultura e stile di vita».