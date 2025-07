A Misano di Gera d’Adda un nuovo ambulatorio infermieristico e psicologico - Video

Taglio del nastro a Misano di Gera d’Adda per i nuovi ambulatori infermieristici e psicologici, realizzati in collaborazione tra il Comune, l’Asst Bergamo Ovest e il Distretto pianura occidentale. Per garantire una sanità sempre più accessibile, integrata e vicina ai bisogni concreti dei cittadini.

La sede è quella comunale, al piano terra dell’ex edificio scolastico di via Don Battaglia 3 a Misano di Gera d’Adda, dove troveranno spazio - a sinistra - gli Infermieri di famiglia e di comunità (IFeC), il martedì, e gli psicologi sul lato destro, con modalità di accesso semplificate e percorsi integrati di cura e presa in carico. Un passo importante verso una sanità più umana, più vicina, più giusta.

«L’ospedale nei luoghi di vita»

«Fragilità al centro»

Presente anche l’onorevole Alessandro Sorte: «C’è una percentuale sempre crescente di persone, di bambini, di adulti, che hanno una patologia della sfera psicologica. La prevenzione è anche aprire ambulatori come questi, in uno spazio all’interno di un piccolo comune (piccolo come numero di abitanti), ma grande nel pensare di mettere a disposizione degli ambulatori gratuiti per lavorare in sinergia con un ospedale che opera sul territorio».