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Cronaca / Pianura Martedì 14 Aprile 2026

A Treviglio a spasso nella storia con «Antico in via»

L’APPUNTAMENTO. Domenica 19 aprile torna il mercatino dell’antiquariato più grande della provincia di Bergamo.

Redazione Web
Redazione Web
A Treviglio a spasso nella storia con «Antico in via»
Al mercato «Antico in via» di Treviglio in una foto di repertorio

Treviglio

Alla scoperta di scampoli di storia, trasformando una passeggiata in un’esperienza culturale e di scambio, in un’atmosfera suggestiva. Domenica 19 aprile l’occasione per immergersi nel passato, trovare oggetti di modernariato e vintage, e interagire con espositori appassionati.

Come ogni terza domenica del mese, si rinnova a Treviglio «Antico in via», il mercatino dell’antiquariato più grande della provincia di Bergamo, che richiama visitatori dalle province limitrofe (sarà allestito dalle 8 alle 17). A organizzarlo, dal 2010, è l’associazione Promoart. Saranno oltre 150 gli espositori che metteranno in mostra mobili d’epoca, oggettistica e suppellettili di antiquariato, porcellane, orologi, dipinti, fotografie, stampe, monete, cimeli e bijoux vintage, monete, francobolli, lampadari, candelabri, oggetti di modernariato dagli anni ’50 ai ’70, dischi, pizzi e merletti, macchine da scrivere e fotografiche di inizio ‘900. Ma anche libri antichi che raccontano storie lontane, gioielli dal fascino intramontabile, collezioni rare che risvegliano ricordi di un tempo che fu.

A Treviglio a spasso nella storia con «Antico in via»
Al mercato «Antico in via» di Treviglio in una foto di repertorio
A Treviglio a spasso nella storia con «Antico in via»
Al mercato «Antico in via» di Treviglio in una foto di repertorio
A Treviglio a spasso nella storia con «Antico in via»
Al mercato «Antico in via» di Treviglio in una foto di repertorio

Gli espositori saranno pronti a condividere sia con i cittadini sia con chi avrà scelto l’evento come meta di una gita fuoriporta, le loro conoscenze rendendo l’esperienza un momento piacevole di scoperta e di conoscenza. Le coloratissime bancarelle saranno collocate all’ombra del palazzo comunale, in piazza Manara, in via Sangalli, via San Martino, piazza Garibaldi, piazza Cameroni, via Matteotti, via Grossi, via San Martino, viale Oriano, via XXV Aprile. In particolare, in piazza Garibaldi e in piazza Cameroni troveranno collocazione una ventina di banchi di artigianato creativo locale.

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