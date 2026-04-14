A Treviglio a spasso nella storia con «Antico in via»

Alla scoperta di scampoli di storia, trasformando una passeggiata in un’esperienza culturale e di scambio, in un’atmosfera suggestiva. Domenica 19 aprile l’occasione per immergersi nel passato, trovare oggetti di modernariato e vintage, e interagire con espositori appassionati.

Come ogni terza domenica del mese, si rinnova a Treviglio «Antico in via», il mercatino dell’antiquariato più grande della provincia di Bergamo, che richiama visitatori dalle province limitrofe (sarà allestito dalle 8 alle 17). A organizzarlo, dal 2010, è l’associazione Promoart. Saranno oltre 150 gli espositori che metteranno in mostra mobili d’epoca, oggettistica e suppellettili di antiquariato, porcellane, orologi, dipinti, fotografie, stampe, monete, cimeli e bijoux vintage, monete, francobolli, lampadari, candelabri, oggetti di modernariato dagli anni ’50 ai ’70, dischi, pizzi e merletti, macchine da scrivere e fotografiche di inizio ‘900. Ma anche libri antichi che raccontano storie lontane, gioielli dal fascino intramontabile, collezioni rare che risvegliano ricordi di un tempo che fu.

Al mercato «Antico in via» di Treviglio in una foto di repertorio Al mercato «Antico in via» di Treviglio in una foto di repertorio Al mercato «Antico in via» di Treviglio in una foto di repertorio