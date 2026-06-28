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Cronaca / Pianura Domenica 28 Giugno 2026

Alcol tre volte sopra i limiti e telefono alla guida: via la patente e l’auto a Boltiere

IL CONTROLLO. Automobilista fermato per un controllo dalla polizia locale di Zingonia: scattate denuncia penale e multa.

Lettura 1 min.
Fabio Conti
Fabio Conti Redattore

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Alcol tre volte sopra i limiti e telefono alla guida: via la patente e l’auto a Boltiere
Alcoltest a Zingonia

È stato fermato mentre percorreva corso Europa a Zingonia, nel territorio di Boltiere, alla guida della sua Audi A3 e utilizzando il telefonino al volante. Non solo. Sottoposto all’alcoltest, è risultato avere un tasso alcolico tre volte superiore ai limiti previsti dalla legge. Per tutti questi motivi un marocchino di 40 anni, regolare in Italia e residente a Capriate San Gervasio, è stato denunciato a piede libero per guida in stato di ebbrezza e per l’uso del cellulare al volante. Inoltre la sua vettura gli è stata sequestrata, in vista della confisca, come prevede il Codice della strada.

A fermare l’automobilista sono stati, venerdì, gli agenti della polizia intercomunale di Zingonia: coordinati dal comandante Manolo Peroni, gli agenti hanno notato il quarantenne che guidava tenendo il cellulare all’orecchio e lo hanno così fermato.

Fin da subito agli agenti è parso che l’uomo fosse sotto l’effetto di alcol, anche per via dell’odore del suo alito: motivo per cui è stato inizialmente sottoposto al cosiddetto «pretest» per accertare l’assunzione di bevande alcoliche. L’«alcolblow», così si chiama il dispositivo, ha dato esito positivo. Motivo per cui il quarantenne è stato sottoposto all’alcoltest, il cui risultato è stato superiore a 1,5 grammi per litro, a fronte di un limite di tolleranza previsto dalla legge pari a 0,5.

Un tasso che prevede, oltre alla multa e alla denuncia di natura penale per guida in stato di ebbrezza, anche il sequestro ai fini della successiva confisca dell’autovettura, qualora – come in questo caso – sia intestata allo stesso conducente. Contestualmente gli agenti hanno anche ritirato la patente di guida all’automobilista: gli resterà sospesa per un periodo che sarà poi definito dalla Prefettura. Un’attività che ha ricevuto il plauso anche del sindaco di Boltiere Osvaldo Palazzini.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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