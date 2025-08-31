Burger button
Cronaca / Pianura
Domenica 31 Agosto 2025

Anatre uccise a Barbata, ripresi dalle fototrappole. Il sindaco: «Sappiamo chi sono»

IL CASO. Otto scomparse in due notti, due ritrovate in un cestino, il sindaco su Facebook: «Denunceremo i colpevoli». E l’appello: «Se c’è qualcuno che ha intenzione di donare anatre alla comunità è pregato di farlo contattandomi personalmente».

Le anatre nel parco comunale Roggia del Fontanone
Le anatre nel parco comunale Roggia del Fontanone

«Coloro che stanotte e l’altra notte hanno ucciso e rubato otto anatre hanno le ore contate. Fortunatamente le telecamere hanno fatto il loro lavoro e grazie alle riprese saranno puniti e denunciati i colpevoli». Il post su Facebook del sindaco di Barbata, Vincenzo Trapattoni, ha lasciato il paese sgomento. Già qualche mese fa al parco comunale Roggia Fontanone erano state uccise due anatre a fucilate, ritrovate poi gettate in un fosso.

La notte tra venerdì e sabato sono state uccise quattro anatre e altre quattro sono sparite la notte successiva.

«Due le abbiamo ritrovate in un sacco nero dentro un cestino dei rifiuti, uccise a bastonate – spiega il sindaco – le altre non sono ancora state ritrovate e non sappiamo se le abbiano portate via o se ne siano liberati».

«Chi vuole doni delle anatre»

Poi un appello: «Se c’è qualcuno che ha intenzione di donare anatre alla comunità è pregato di farlo contattandomi personalmente».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Barbata
Storie, Curiosità
Animali
politica
governo
Cariche pubbliche
Vincenzo Trapattoni