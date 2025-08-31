Anatre uccise a Barbata, ripresi dalle fototrappole. Il sindaco: «Sappiamo chi sono»

«Coloro che stanotte e l’altra notte hanno ucciso e rubato otto anatre hanno le ore contate. Fortunatamente le telecamere hanno fatto il loro lavoro e grazie alle riprese saranno puniti e denunciati i colpevoli». Il post su Facebook del sindaco di Barbata, Vincenzo Trapattoni, ha lasciato il paese sgomento. Già qualche mese fa al parco comunale Roggia Fontanone erano state uccise due anatre a fucilate, ritrovate poi gettate in un fosso.