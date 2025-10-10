Auto in fiamme nei pressi del casello di Dalmine: intervengono i Vigili del fuoco - Foto e video
AUTOSTRADA A4. Le operazioni di spegnimento hanno causato qualche rallentamento al traffico, ma la situazione è tornata alla normalità nel giro di breve tempo.
Momenti di paura nella mattinata di venerdì 10 ottobre poco prima dell’uscita verso il casello autostradale di Dalmine, dove un’auto è stata improvvisamente avvolta dalle fiamme. Sul posto, intorno alle 10, sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco di Dalmine, che hanno domato l’incendio e messo in sicurezza l’area.
Le operazioni di spegnimento hanno causato qualche rallentamento al traffico, ma la situazione è tornata alla normalità nel giro di un’oretta. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita. Le cause del rogo sono ancora in corso di accertamento.
