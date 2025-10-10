Burger button
Cronaca / Pianura
Venerdì 10 Ottobre 2025

Auto in fiamme nei pressi del casello di Dalmine: intervengono i Vigili del fuoco - Foto e video

AUTOSTRADA A4. Le operazioni di spegnimento hanno causato qualche rallentamento al traffico, ma la situazione è tornata alla normalità nel giro di breve tempo.

Si ringrazia per le foto Mario Andolfi
Si ringrazia per le foto Mario Andolfi

Momenti di paura nella mattinata di venerdì 10 ottobre poco prima dell’uscita verso il casello autostradale di Dalmine, dove un’auto è stata improvvisamente avvolta dalle fiamme. Sul posto, intorno alle 10, sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco di Dalmine, che hanno domato l’incendio e messo in sicurezza l’area.

Le operazioni di spegnimento hanno causato qualche rallentamento al traffico, ma la situazione è tornata alla normalità nel giro di un’oretta. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita. Le cause del rogo sono ancora in corso di accertamento.

