Auto in fiamme nei pressi del casello di Dalmine: intervengono i Vigili del fuoco - Foto e video

Momenti di paura nella mattinata di venerdì 10 ottobre poco prima dell’uscita verso il casello autostradale di Dalmine, dove un’auto è stata improvvisamente avvolta dalle fiamme. Sul posto, intorno alle 10, sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco di Dalmine, che hanno domato l’incendio e messo in sicurezza l’area.