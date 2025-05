Autostrade: presentato il progetto Bergamo - Treviglio

La presentazione del progetto nel pomeriggio del 22 maggio

«La Bergamo-Treviglio - dice in una nota l’assessore regionale alle Infrastrutture, Claudia Maria Terzi - è un’opera che il “sistema Bergamo” nel suo complesso ha individuato come prioritaria, per esempio attraverso il tavolo territoriale, per porre rimedio alle difficoltà di collegamento che sussistono tra l’area del capoluogo e la pianura bergamasca, tra Bergamo e la seconda città della provincia che è appunto Treviglio. Regione Lombardia si è fatta interprete di questa volontà e ha messo in campo risorse e il lavoro politico-istituzionale necessario per dare concretezza a questa progettualità. Come Regione - prosegue Terzi - ci siamo incaricati di fare sintesi tra le necessità dei diversi enti locali, agevolandone per quanto possibile le richieste, fermo restando che l’opera è incardinata e sarà realizzata. Continuiamo a lavorare per colmare il gap infrastrutturale che ancora caratterizza il territorio bergamasco: da questo punto di vista la Bergamo-Treviglio è un tassello necessario».