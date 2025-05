Bagnatica, sopralluogo per far luce sulle cause dell’esplosione - Il racconto fotografico e il video

Le case inagibili

Al momento sono dieci gli appartamenti inagibili: quelli della Palazzina C scossa dalla esplosione. «E altre dieci abitazioni sono al momento non fruibili ma in pochi giorni, con le verifiche in atto, lo saranno» ha sottolineato il sindaco Stefano Scarpellini.

Le condizioni dei feriti

«Il Comune non lascerà da solo nessuno: sia per una casa momentanea sia per un supporto economico»

Una raccolta fondi

Parrocchia e Comune di Bagnatica hanno avviato una raccolta fondi per i 42 sfollati. Per contribuire, l’Iban è: IT29H0503453870000000001367.

«Ci siamo attivati per dare rifugio a chi non aveva casa e la catena solidaristica sta andando molto bene: anche la raccolta fondi sta portando risultai molto importanti» ha detto il sindaco Stefano Scarpellini. «Dal punto di vista assicurativo le assicurazioni risponderanno in modo adeguato. Il Comune non lascerà da solo nessuno: sia per una casa momentanea sia per un supporto economico».