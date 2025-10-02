Blitz antidroga: 22 indagati e sequestrati oltre 110 kg di hashish
L’OPERAZIONE. Nella mattinata di giovedì 2 ottobre in azione nella Bassa bergamasca la Squadra Mobile coordinata dalla Procura di Bergamo.
Treviglio
Nella mattinata di giovedì 2 ottobre la Squadra Mobile della Questura di Bergamo, su disposizione della Procura, ha eseguito quattro misure cautelari a conclusione di un’indagine avviata a fine 2022. L’inchiesta ha smantellato un gruppo criminale dedito allo spaccio di droga nella bassa bergamasca, attivo soprattutto nei comuni di Verdello, Osio Sotto, Osio Sopra, Boltiere, Pagazzano e Brembate.
Le misure cautelari
Tre uomini di origine marocchina, tutti regolarmente soggiornanti in Italia, sono stati colpiti dall’obbligo di dimora nei comuni di Osio Sotto, Verdello e Pagazzano. Uno di loro si trovava già detenuto nel carcere di Piacenza per precedenti legati allo spaccio. Per un quarto indagato, invece, è scattato l’obbligo di firma a Treviglio.
I numeri dell’inchiesta
L’operazione complessiva ha portato a 22 persone indagate, tra cui italiani e cittadini di origine marocchina. Nel corso delle indagini sono già stati arrestati sei persone nei comuni di Verdello, Pontirolo, Dalmine e Brembate di Sopra. Gli investigatori hanno sequestrato circa 110 chili di hashish, 600 grammi di cocaina e 50mila euro in contanti.
Una rete ben strutturata
Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il gruppo operava in modo stabile e continuativo nella bassa bergamasca, diventando un punto di riferimento per la vendita di hashish. La droga arrivava principalmente dalla rotta spagnola, per poi essere distribuita a spacciatori locali che la rivendevano al dettaglio nelle piazze di spaccio della zona.
