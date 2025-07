Boltiere, pugno in faccia durante kickboxing. Grave trentenne

Attimi di apprensione nella serata di lunedì 14 luglio in una palestra di Boltiere: un trentenne che stava praticando la kickboxing, sport del quale è un professionista, è caduto a terra e ha perso i sensi dopo essere stato colpito da un pugno in faccia. Ripresosi, è apparso confuso e ha riferito ai presenti, tra cui il responsabile della struttura sportiva, di sentirsi poco bene: motivo per cui è stato chiesto l’intervento del 118. L’episodio attorno alle 21,45, alla palestra «Dynamic fitness club», che si trova in via Don Giulio Carminati 65, alla periferia di Boltiere.