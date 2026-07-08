Cologno, due auto con la stessa targa prova: la Polizia locale scopre un veicolo clonato e senza assicurazione
I CONTROLLI. Il controllo di routine a Cologno al Serio ha portato al sequestro di un’auto irregolare: gli agenti hanno accertato l’utilizzo di una targa prova clonata e l’assenza di immatricolazione e copertura assicurativa.Lettura meno di un minuto.
Un controllo di routine della Polizia locale di Cologno al Serio si è trasformato in un’operazione dagli esiti tuttaltro che scontati. Durante uno dei consueti servizi di polizia sul territorio, gli agenti hanno fermato due autovetture che esponevano la medesima targa prova, una coincidenza che ha insospettito il personale in servizio. L’esame della
documentazione e la consultazione delle banche dati hanno permesso di ricostruire la posizione amministrativa dei due mezzi: uno dei veicoli circolava con una targa prova clonata ed era privo di immatricolazione e di copertura assicurativa.
Auto sequestrata
Gli operatori hanno contestato le violazioni previste dal Codice della Strada e disposto il sequestro dell’auto e della targa irregolare. Il comandante della Polizia Locale, Canio Brando, ha sottolineato come l’anomalia riscontrata abbia reso necessario un approfondimento che ha portato ad accertare «una situazione di assoluta irregolarità», ribadendo l’approccio del comando: «non fermarsi all’evidenza, ma verificare ogni circostanza con scrupolo e professionalità». I controlli sulla regolarità amministrativa dei veicoli proseguiranno nelle prossime settimane.
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