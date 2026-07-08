Cologno, due auto con la stessa targa prova: la Polizia locale scopre un veicolo clonato e senza assicurazione

Un controllo di routine della Polizia locale di Cologno al Serio si è trasformato in un’operazione dagli esiti tuttaltro che scontati. Durante uno dei consueti servizi di polizia sul territorio, gli agenti hanno fermato due autovetture che esponevano la medesima targa prova, una coincidenza che ha insospettito il personale in servizio. L’esame della

I due veicoli documentazione e la consultazione delle banche dati hanno permesso di ricostruire la posizione amministrativa dei due mezzi: uno dei veicoli circolava con una targa prova clonata ed era privo di immatricolazione e di copertura assicurativa.

Auto sequestrata