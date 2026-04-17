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Cronaca / Pianura Venerdì 17 Aprile 2026

Cologno, sorpasso azzardato contro scuolabus: individuato il responsabile, patente a rischio

LE INDAGINI. Identificato dalla Polizia locale di Cologno grazie alla dash cam del bus: è un uomo residente a Bergamo, denunciato per sorpasso vietato e fuga dopo l’incidente sulla ex statale 591.

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Cologno, sorpasso azzardato contro scuolabus: individuato il responsabile, patente a rischio

È stato individuato l’autore del sorpasso azzardato ai danni di uno scuolabus avvenuto nei giorni scorsi lungo la ex SS 591: a confermarlo è il comandante della Polizia locale di Cologno al Serio, Brando Canio, che ha ricostruito i dettagli dell’operazione condotta dagli agenti.

L’impatto con lo scuolabus

L’episodio risale a martedì 14 aprile, poco dopo le 6.30 del mattino, in direzione Cologno al Serio. In un tratto già trafficato in entrambe le direzioni, un furgoncino ha effettuato un sorpasso vietato in presenza di linea continua, invadendo completamente la corsia opposta. Costretto a rientrare bruscamente per l’arrivo di veicoli, il mezzo ha urtato uno scuolabus, tranciandone lo specchietto laterale sinistro. A bordo del bus era presente solo l’autista: nessun ferito, ma conseguenze che avrebbero potuto essere ben più gravi.

Dopo l’impatto il conducente del furgone non si è fermato, allontanandosi dal luogo del sinistro in violazione del Codice della Strada. Le indagini sono partite dalle immagini della dash cam installata sullo scuolabus, unico elemento disponibile in assenza di sistemi di videosorveglianza utili.

L’analisi dei filmati della dash cam

Attraverso l’analisi dei filmati, gli agenti hanno individuato dettagli fondamentali: logo, colore, tipologia del mezzo e caratteristiche del cassone. Incrociando percorsi e orari, il campo si è ristretto fino a identificare il veicolo diretto verso Urgnano e, successivamente, il conducente: un uomo di origine pakistana, classe 1977, residente a Bergamo.

Il soggetto sarà convocato al Comando e dovrà rispondere di sorpasso vietato e fuga dopo incidente ai sensi dell’articolo 189. Avviata anche la procedura per il risarcimento dei danni. La patente è a rischio.

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