Colpisce agente col monopattino, arrestato 23enne a Treviglio

Quando hanno visto accorrere un agente della polizia ferroviaria di Treviglio, i due aggressori hanno cercato di scappare. Il marocchino, 23 anni e in Italia da cinque anni, è stato raggiunto dal poliziotto e, p er cercare di non essere bloccato , si è divincolato e ha lanciato addosso all’agente il monopattino.

Il poliziotto è stato colpito alla gamba (tre giorni di prognosi). Nel mentre sono arrivati i suoi colleghi. Il 23enne, irregolare e già gravato da precedenti (per furto e stupefacenti), è stato quindi arrestato con l’accusa di resistenza e lezioni a pubblico ufficiale. Inoltre, è stato denunciato a piede libero per la tentata rapina ai danni del ragazzo. In aula, il marocchino ha voluto dare la sua versione in merito ai fatti che hanno portato all’arresto. Ha ammesso di essere scappato quando ha visto l’agente della polizia ferroviaria affermando però che, nel momento in cui è stato raggiunto, non gli ha lanciato contro il monopattino: «L’ho solo lasciato, ed è caduto addosso al poliziotto». Poi, l’arresto, convalidato con la misura del divieto di dimora in Bergamo e provincia. Procedimento aggiornato al 18 dicembre.