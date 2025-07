Controlli nei locali tra Osio e Levate: sequestri e sanzioni per 27mila euro

In un bar gestito da un cittadino cinese, sono state riscontrate irregolarità su sorveglianza, divieto di fumo e somministrazione a minori , con una multa di 1.800 euro. Sequestrati anche alcuni prodotti alimentari per carenze igieniche, ora al vaglio di Ats.

In un altro locale con narghilè, riscontrate violazioni sulle aree fumatori, mancanza di licenza per alcolici e uso irregolare del narghilè. Sequestrati oltre 4 chili di melassa. Totale delle sanzioni: circa 27.000 euro. L’attività rientra in un piano più ampio di controllo dei luoghi di aggregazione. I servizi proseguiranno anche nelle prossime settimane per rafforzare la sicurezza e il rispetto delle regole.