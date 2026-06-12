Danneggia tre auto e minaccia la ex: 53enne arrestato a Osio Sotto

È stato arrestato in flagranza di reato un 53enne italiano, domiciliato in zona, ritenuto responsabile, allo stato, di atti persecutori nei confronti dell’ex compagna. L’intervento dei carabinieri di Zingonia è avvenuto nelle prime ore di mercoledì 10 giugno, intorno alle 3.15, a Osio Sotto, dopo una segnalazione arrivata al 112 per un violento impatto in strada.

Auto danneggiate a Osio Sotto

Una volta sul posto, i militari hanno accertato che un’auto aveva urtato tre veicoli regolarmente parcheggiati, provocando ingenti danni. Alla guida del mezzo c’era il 53enne, che si trovava nelle immediate vicinanze dell’abitazione dell’ex compagna.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe rivolto minacce reiterate alla donna anche alla presenza dei militari. Alla base dell’episodio vi sarebbero motivi di forte conflittualità legati alla gestione dei rapporti familiari.

Accuse di atti persecutori

Le verifiche dei militari hanno permesso di raccogliere elementi anche su precedenti condotte moleste e intimidatorie. La persona offesa ha denunciato appostamenti nei pressi dell’abitazione, comunicazioni insistenti e minacce rivolte anche a persone a lei vicine, episodi che avrebbero provocato un grave stato di ansia e timore, inducendola a modificare le proprie abitudini di vita.

Nel corso delle attività è stato acquisito anche un messaggio che l’indagato avrebbe inviato alla donna poco prima dei fatti, ritenuto utile ai fini della ricostruzione dell’episodio. L’uomo avrebbe mantenuto un comportamento aggressivo e minaccioso anche dopo l’accompagnamento in caserma.

Arresto convalidato e braccialetto elettronico