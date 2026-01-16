Due milioni di euro non dichiarati in un paradiso fiscale: imprenditore versa 640 mila euro al Fisco

Oltre due milioni di euro detenuti all’estero e mai dichiarati al Fisco. È quanto hanno scoperto le Fiamme Gialle di Bergamo al termine di una complessa attività ispettiva che ha riguardato un imprenditore residente nella bassa pianura bergamasca. Il controllo, condotto nelle scorse settimane dai militari di Treviglio, ha permesso di accertare che l’imprenditore orobico, nel corso di più anni, aveva accumulato somme per oltre 2 milioni di euro su conti correnti esteri, omettendone sistematicamente la dichiarazione.