Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Pianura
Venerdì 16 Gennaio 2026

Due milioni di euro non dichiarati in un paradiso fiscale: imprenditore versa 640 mila euro al Fisco

I CONTROLLI. Il controllo della Guardia di Finanza di Treviglio su un imprenditore della bassa pianura bergamasca. I capitali erano custoditi su un conto a Hong Kong, Paese inserito nella black list fiscale.

Uno scatto di attività di controllo della Guardia di finanza
Uno scatto di attività di controllo della Guardia di finanza

Oltre due milioni di euro detenuti all’estero e mai dichiarati al Fisco. È quanto hanno scoperto le Fiamme Gialle di Bergamo al termine di una complessa attività ispettiva che ha riguardato un imprenditore residente nella bassa pianura bergamasca. Il controllo, condotto nelle scorse settimane dai militari di Treviglio, ha permesso di accertare che l’imprenditore orobico, nel corso di più anni, aveva accumulato somme per oltre 2 milioni di euro su conti correnti esteri, omettendone sistematicamente la dichiarazione.

I capitali erano custoditi su un conto aperto a Hong Kong, Paese inserito nella cosiddetta «black list» dei paradisi fiscali secondo la normativa italiana. L’attività ispettiva, svolta anche grazie a strumenti di cooperazione internazionale, ha consentito di ricostruire numerosi flussi di denaro, per centinaia di migliaia di euro, trasferiti all’estero senza il rispetto degli obblighi fiscali previsti.

Alla luce delle violazioni riscontrate, i finanzieri hanno potuto applicare le disposizioni che consentono il recupero a tassazione dei redditi non dichiarati e detenuti in Paesi a fiscalità privilegiata. Il contribuente, riconoscendo gli addebiti contestati, ha provveduto – prima della chiusura del controllo – a versare all’Erario circa 640 mila euro in un’unica soluzione, comprensivi di imposte, interessi e sanzioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Treviglio
Bergamo
Economia, affari e finanza
Finanza (generico)
Politica
politica interna
Agitazioni,Conflitti, Guerre
Conflitti (generico)
Economia (generico)
Guardia di Finanza