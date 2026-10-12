Fermato in moto con la figlia di 9 anni: positivo all’alcoltest

In sella a una moto di grossa cilindrata con la figlia di nove anni, alla guida dopo aver bevuto alcolici. Un motociclista italiano, residente nella Bassa Bergamasca, è stato fermato dalla polizia locale della Bassa Bergamasca Occidentale sulla ex statale 11, nei pressi della rotatoria davanti al casello autostradale della BreBeMi.

A richiamare l’attenzione degli agenti, intorno alle 23.30, è stata una brusca accelerata della moto, notata durante un servizio di controllo del territorio per la prevenzione degli incidenti stradali.

In moto con la figlia di 9 anni: positivo all’alcoltest

La pattuglia ha fermato il mezzo e inizialmente contestato al conducente la velocità non adeguata alle condizioni della strada, del traffico e della visibilità, anche considerando la presenza della bambina a bordo.

Durante il controllo dei documenti, però, gli agenti hanno avvertito un forte odore di alcol provenire dall’alito dell’uomo. Il motociclista è stato quindi sottoposto all’etilometro, che ha dato esito positivo.

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