Folla a Bolgare per Eros. «Ricorderemo il tuo sorriso»

Le sirene della dell’Associazione carabinieri hanno interrotto il silenzio del sagrato quando il feretro di Eros Locatelli, 38 anni (iscritto all’associazione), è uscito dalla chiesa parrocchiale di Bolgare. Un saluto solenne che lunedì pomeriggio 24 novembre ha accompagnato il giovane deejay nel suo ultimo viaggio, tra le lacrime di una comunità che da giorni si stringe attorno alla famiglia. Eros lascia la mamma Sonia, il papà Luigi, il fratello Simone e la fidanzata Emily.

Eros Locatelli La bara, avvolta da fiori bianchi, è avanzata lentamente verso il cimitero mentre i labari delle associazioni si abbassavano in segno di rispetto. Attorno, il dolore composto di amici, colleghi, membri dell’Associazione carabinieri e della Protezione civile, musicisti e tantissimi giovani.