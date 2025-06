Forza il posto di blocco e sperona un furgone a Romano: arrestato dopo un inseguimento da film

Un inseguimento ad alta velocità, culminato in un incidente che poteva avere risvolti gravi. È successo nel pomeriggio di martedì 17 giugno sulle strade della Bassa Bergamasca. Tutto ha avuto inizio in via Duca d’Aosta, a Romano, dove una pattuglia della polizia locale, impegnata in un normale servizio di controllo, ha intimato l’alt a un veicolo di grossa cilindrata.