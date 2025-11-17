Burger button
Cronaca / Pianura
Lunedì 17 Novembre 2025

I 102 anni di Lina: Bariano in festa per la sua decana

LA FESTA. Compleanno in famiglia per Giovanna Moleri, per tutti Lina, la decana di Bariano che sabato 15 novembre ha compiuto 102 anni.

Luca Maestri
Luca Maestri
Giovanna Moleri, per tutti Lina, decana di Bariano, con il nipote e vice sindaco Valerio Moleri
Giovanna Moleri, per tutti Lina, decana di Bariano, con il nipote e vice sindaco Valerio Moleri

Bariano

Un compleanno speciale, che l’anziana ha festeggiato nella sua casa di via Marconi coi tre figli, i sette nipoti e parenti vari (fra cui il vice sindaco Valerio Moleri, suo nipote). Anche il sindaco del paese, Andrea Rota, è andato a trovarla per porgerle gli auguri dell’amministrazione e scambiare quattro chiacchiere con lei che si è dimostrata ben felice di ricevere la visita del primo cittadino. Buona salute, ottima memoria, Lina porta piuttosto bene i suoi 102 anni. Il suo segreto? «Lei ama sempre ripetere – dice il figlio Primo – che la misura, la dura». Una frase che sta a indicare quanto sia importante, nella vita, evitare gli eccessi e fare tutto con la giusta misura.

Barianese doc, Lina è la prima di nove figli. Le restano ancora due fratelli, uno di 91 e uno di 89 anni, e una sorella 88enne, segno di una longevità che pare proprio essere una prerogativa di famiglia. Nel 1947 ha sposato Giuseppe Pandini, anche lui di Bariano, con il quale ha avuto tre figli: Primo, il maggiore, Anna e Massimo. «La mamma – racconta ancora Primo – ha lavorato in una filanda a Legnano dal 1933 fino al tempo di guerra dopodiché è tornata a casa, si è sposata e ha fatto la casalinga, dedicandosi alla famiglia: prima a noi figli e poi ai nipoti. Non ha mai avuto quella che si può definire una salute di ferro eppure è ancora qui con noi e, anzi, sta bene. La assiste una badante e noi figli ci alterniamo ad andare sempre a trovarla ma davvero non ci si può lamentare della sua salute. Inoltre, ha ancora un’ottima memoria e a volte le piace raccontare storie e aneddoti di quando era giovane».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

