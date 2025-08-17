Incendio alla piscina di Ghisalba, atteso il sopralluogo per chiarire le cause

Arriva il Nia dei Vigili del fuoco

«Sono passato in via Moro per vedere la struttura della piscina. Ovviamente, è tutto chiuso e l’edificio è sotto sequestro. Non abbiamo novità sulle cause, sono in attesa», riferisce il sindaco di Ghisalba, Gianluigi Conti.

Non mancano i curiosi, molti dispiaciuti

Intanto, sabato 16 agosto qualche curioso, in macchina o in bicicletta, è arrivato al parcheggio esterno, fermandosi per una manciata di secondi a scattare alcune foto. Tra questi c’è anche una coppia di anziani, Paolo e Maria, residenti alla Basella di Urgnano: «Volevamo venire a fare l’abbonamento per 4 mesi, frequentavamo la piscina da una decina d’anni, venendo ogni tanto a fare nuoto libero – spiegano –. Abbiamo saputo del brutto incendio e visto le immagini sui social. Ora chissà quando riaprirà. Ci siamo sempre trovati bene, anche con il personale e i bagnini. Dispiace – aggiungono – per quello che è successo».