Incendio in un campo dietro il centro sportivo di Comun Nuovo: bruciate una trentina di balle di fieno

Un incendio ha interessato nel pomeriggio di domenica 31 maggio un campo nella zona nord di Comun Nuovo al confine con Stezzano, alle spalle del centro sportivo di via Tasso. L’allarme è scattato attorno alle 14, quando le fiamme — partite probabilmente dall’erba corta e secca — hanno iniziato a propagarsi rapidamente sul terreno.

Una trentina di balle di fieno in fiamme

Il rogo ha coinvolto anche diverse balle di fieno, circa una trentina, accatastate in piccoli gruppi da due o tre. L’area interessata dall’incendio si estende per circa 20mila metri quadrati.

Sul posto sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco di Bergamo, supportate da unità arrivate da Treviglio e Medolago. Presente anche il sindaco Ivan Rossoni, che ha seguito le operazioni di spegnimento.