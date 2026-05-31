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Cronaca / Pianura Domenica 31 Maggio 2026

Incendio in un campo dietro il centro sportivo di Comun Nuovo: bruciate una trentina di balle di fieno

IL ROGO. Le fiamme sono divampate nel pomeriggio di domenica 31 maggio nella zona nord del paese, interessando circa 20mila metri quadrati di terreno. Sul posto tre squadre dei vigili del fuoco di Bergamo, con rinforzi da Treviglio e Medolago. Nessun ferito.

Lettura meno di un minuto.
Diego Defendini
Diego Defendini Collaboratore
Incendio in un campo dietro il centro sportivo di Comun Nuovo: bruciate una trentina di balle di fieno
La zona coinvolta dalle fiamme

Comun Nuovo

Un incendio ha interessato nel pomeriggio di domenica 31 maggio un campo nella zona nord di Comun Nuovo al confine con Stezzano, alle spalle del centro sportivo di via Tasso. L’allarme è scattato attorno alle 14, quando le fiamme — partite probabilmente dall’erba corta e secca — hanno iniziato a propagarsi rapidamente sul terreno.

Una trentina di balle di fieno in fiamme

Il rogo ha coinvolto anche diverse balle di fieno, circa una trentina, accatastate in piccoli gruppi da due o tre. L’area interessata dall’incendio si estende per circa 20mila metri quadrati.

Sul posto sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco di Bergamo, supportate da unità arrivate da Treviglio e Medolago. Presente anche il sindaco Ivan Rossoni, che ha seguito le operazioni di spegnimento.

Incendio in un campo dietro il centro sportivo di Comun Nuovo: bruciate una trentina di balle di fieno
L’arrivo dei vigili del fuoco a Comun Nuovo

Determinante anche l’intervento dei gestori del campo, che con alcuni mezzi agricoli hanno contribuito a distribuire acqua nelle zone più critiche. Le fiamme sono state domate dopo circa tre ore, intorno alle 17.
L’area è stata poi messa in sicurezza. Non si registrano feriti né danni a strutture abitative. Le cause dell’incendio sono ancora al vaglio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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