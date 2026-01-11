Incendio tra i rottami a Ciserano: sabato alta colonna di fumo

Le fiamme, divampate intorno alle 15,30, hanno causato un’alta colonna di fumo visibile anche dai paesi limitrofi. E diversi sono stati anche i rumori di esplosioni generati da alcuni pneumatici venuti a contatto con il fuoco. In quel momento il titolare dell’azienda era presente e così ha potuto dare subito l’allarme. Sul posto sono poco dopo intervenuti i vigili del fuoco di Bergamo, Dalmine, Treviglio e Romano che hanno dovuto lavorare a lungo per spegnere le fiamme. Dopodiché sono rimasti impegnati a smassare i pezzi di metallo coinvolti nell’incendio per scongiurare il rischio che qualche nuovo focolaio divampasse successivamente. Alla «Vitali Ecorecuperi» sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Treviglio per gli accertamenti di rito. Le cause del rogo sono ritenute accidentali: risulta infatti che le fiamme siano improvvisamente divampate al centro di una catasta di rottami a causa di una sostanza reagente.