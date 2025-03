La festa universitaria, il rientro a casa e poi il frontale. Lunedì 24 l’ultimo saluto ai 19enni morti nello schianto a Cavernago

Ancora non sono chiare le dinamiche dello schianto che all’alba di sabato 22 marzo ha portato alla morte di due giovani di 19 anni sulla strada provinciale 498 a Cavernago. Secondo le prime ricostruzioni, ancora in corso, la vettura dei ragazzi – una Opel Corsa – si sarebbe schiantata frontalmente contro un camion che procedeva nel senso opposto di marcia.

Bandiere a mezz’asta

Nell’impatto, oltre al decesso sul colpo di Nora Jawad e Riccardo Gualandris, che occupavano i posti anteriori, è rimasta gravemente ferita anche la sorella della conducente, trasportata in ospedale in codice rosso. Tra i passeggeri anche un altro coetaneo, anche lui ferito. Tutti i coinvolti, nati nel 2005, sono di Cavernago. Nel paese, sconvolto dall’accaduto, sono state innalzate bandiere a mezz’asta in segno di lutto.

La festa universitaria

Il conducente del camion, illeso, è stato sottoposto ad accertamenti che hanno dato esito negativo per la presenza di alcol e droga. Secondo le prime informazioni, il gruppo di ragazzi era di ritorno dalla discoteca Setai di Orio al Serio, dove si svolgeva una festa universitaria. La conducente, infatti, frequentava da pochi mesi la facoltà di infermieristica.

La dinamica al vaglio

La Procura, che non ha disposto l’autopsia, non ha ancora aperto un fascicolo per le indagini, così come la sorella. Sono ancora in corso gli accertamenti della Polizia Stradale per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Lunedì 24 l’ultimo saluto

Nel primo pomeriggio di sabato 22 marzo tantissimi amici si sono recati nella chiesa di Malpaga per una preghiera per Nora e Riccardo, ma anche per i due giovani ricoverati all’ospedale Papa Giovanni XXIII. Intanto sono fissati per lunedì 24 marzo alle 14.30 i funerali di Riccardo Gualandris e alle 15.30 al cimitero il saluto per Nora, musulmana.

Riccardo, studente al Majorana