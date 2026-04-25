Malore in bici vicino al cimitero di Arzago: soccorso e trasportato in elicottero a Brescia
IL MALORE. È successo sabato mattina in via Leonardo da Vinci, vicino al cimitero: il ciclista ha dato l’allarme al 112 prima di accasciarsi. Intervento in codice rosso, rianimato e trasferito agli Spedali Civili.
Un malore improvviso mentre era in bicicletta: attimi di paura nella mattinata di oggi, sabato 25 aprile, ad Arzago, lungo via Leonardo da Vinci, nei pressi del cimitero. Protagonista un uomo, di cui non sono ancora note le generalità, che poco dopo le 10.30 è riuscito a lanciare lui stesso l’allarme al numero unico 112 prima di accasciarsi al suolo.
Sul posto sono intervenute in codice rosso, indice di massima gravità, un’automedica e un’ambulanza della Croce Bianca di Rivolta. Un motociclista di passaggio si è fermato per prestare i primi aiuti e attendere l’arrivo dei sanitari. Presenti anche i volontari della Protezione civile, che hanno chiuso la strada deviando il traffico sulla Sp472 «Bergamina».
I soccorritori hanno avviato immediatamente le manovre di rianimazione. Vista la criticità del quadro, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso da Bergamo, atterrato poco distante. Una volta stabilizzato, l’uomo è stato trasferito in elicottero agli Spedali Civili di Brescia.
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