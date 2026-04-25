Malore in bici vicino al cimitero di Arzago: soccorso e trasportato in elicottero a Brescia

Un malore improvviso mentre era in bicicletta: attimi di paura nella mattinata di oggi, sabato 25 aprile, ad Arzago, lungo via Leonardo da Vinci, nei pressi del cimitero. Protagonista un uomo, di cui non sono ancora note le generalità, che poco dopo le 10.30 è riuscito a lanciare lui stesso l’allarme al numero unico 112 prima di accasciarsi al suolo.

Sul posto sono intervenute in codice rosso, indice di massima gravità, un’automedica e un’ambulanza della Croce Bianca di Rivolta. Un motociclista di passaggio si è fermato per prestare i primi aiuti e attendere l’arrivo dei sanitari. Presenti anche i volontari della Protezione civile, che hanno chiuso la strada deviando il traffico sulla Sp472 «Bergamina».