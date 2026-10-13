Minaccia i nonni per soldi, un altro aggredisce madre e sorelle: codice rosso per due giovani a Calcinate

Due interventi per violenze familiari nella stessa giornata a Calcinate, con altrettanti provvedimenti di allontanamento urgente dalla casa familiare. Sabato 10 ottobre i carabinieri sono intervenuti in due distinte abitazioni, a tutela di una coppia di anziani e di una donna con le due figlie. Per entrambi gli indagati sono scattati il divieto di avvicinamento a meno di mille metri dalle persone offese e il braccialetto elettronico.

Calcinate, minacce ai nonni per ottenere denaro

Nel primo caso, due anziani coniugi hanno denunciato ai carabinieri di Calcinate tre anni di vessazioni e minacce da parte del nipote convivente, un 23enne del posto. Secondo quanto ricostruito, il giovane pretendeva continuamente denaro e in un’occasione aveva cosparso l’auto della nonna di liquido infiammabile. Attivata la procedura del Codice Rosso, i militari hanno trattenuto i nonni in caserma per proteggerli e raggiunto l’abitazione, eseguendo l’allontanamento urgente del giovane.

Aggredisce madre e sorelle: allontanato 25enne

Poco dopo, un secondo intervento per una violenta lite familiare. I carabinieri hanno trovato un’abitazione a soqquadro. Secondo la ricostruzione investigativa, un 25enne residente a Calcinate aveva aggredito e minacciato la madre cinquantenne e le due sorelle conviventi per ottenere denaro. Anche nei suoi confronti è stato eseguito l’allontanamento urgente dalla casa familiare.

Divieto di avvicinamento e braccialetto elettronico