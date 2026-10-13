Minaccia i nonni per soldi, un altro aggredisce madre e sorelle: codice rosso per due giovani a Calcinate
SICUREZZA. Due interventi dei carabinieri nella stessa giornata. Allontanati un 23enne e un 25enne: divieto di avvicinamento a mille metri e braccialetto elettronico.Lettura meno di un minuto.
Calcinate
Due interventi per violenze familiari nella stessa giornata a Calcinate, con altrettanti provvedimenti di allontanamento urgente dalla casa familiare. Sabato 10 ottobre i carabinieri sono intervenuti in due distinte abitazioni, a tutela di una coppia di anziani e di una donna con le due figlie. Per entrambi gli indagati sono scattati il divieto di avvicinamento a meno di mille metri dalle persone offese e il braccialetto elettronico.
Calcinate, minacce ai nonni per ottenere denaro
Nel primo caso, due anziani coniugi hanno denunciato ai carabinieri di Calcinate tre anni di vessazioni e minacce da parte del nipote convivente, un 23enne del posto. Secondo quanto ricostruito, il giovane pretendeva continuamente denaro e in un’occasione aveva cosparso l’auto della nonna di liquido infiammabile. Attivata la procedura del Codice Rosso, i militari hanno trattenuto i nonni in caserma per proteggerli e raggiunto l’abitazione, eseguendo l’allontanamento urgente del giovane.
Aggredisce madre e sorelle: allontanato 25enne
Poco dopo, un secondo intervento per una violenta lite familiare. I carabinieri hanno trovato un’abitazione a soqquadro. Secondo la ricostruzione investigativa, un 25enne residente a Calcinate aveva aggredito e minacciato la madre cinquantenne e le due sorelle conviventi per ottenere denaro. Anche nei suoi confronti è stato eseguito l’allontanamento urgente dalla casa familiare.
Divieto di avvicinamento e braccialetto elettronico
Il gip del Tribunale di Bergamo ha convalidato entrambi i provvedimenti, disponendo per i due indagati il divieto di avvicinamento alle persone offese e ai luoghi da loro frequentati, con distanza minima di mille metri e applicazione del braccialetto elettronico.
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