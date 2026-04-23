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Cronaca / Pianura Giovedì 23 Aprile 2026

Molotov contro la stazione dei carabinieri: arrestati due minorenni di Fara Gera d’Adda

L’OPERAZIONE. Il lancio degli ordigni causò lievi danni alla struttura. Tre dei cinque componenti del gruppo hanno dato alle fiamme anche l’auto di un residente.

Luca Testoni
Luca Testoni

Fara Gera d’Adda

Sono residenti a Fara Gera d’Adda due dei cinque minorenni arrestati per aver tentato di dare fuoco alla stazione dei carabinieri di Vaprio d’Adda la notte di Capodanno. Entrambi sedicenni, per loro il Tribunale per i minorenni di Milano ha disposto, in un caso, gli arresti domiciliari e, nell’altro, la custodia in una comunità protetta. Gli altre tre arrestati, di età compresa tra i 15 e i 17 anni, risultano invece residenti a Vaprio d’Adda.

Nella notte di Capodanno

Tutto ebbe inizio nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio scorso. Mentre i cittadini celebravano il nuovo anno, il gruppo di adolescenti lanciava un attacco contro il presidio dell’Arma, utilizzando alcune molotov confezionate con cura dopo aver fatto rifornimento in un distributore di carburante. Il lancio di ordigni incendiari causò danni - lievi - alla struttura. Fondamentale il pronto intervento dei militari dell’Arma in servizio quella notte che avevamo domato le fiamme. In quella stessa notte tre dei minori andarono oltre, dando alle fiamme anche l’auto di un residente della zona.

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