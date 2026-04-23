Molotov contro la stazione dei carabinieri: arrestati due minorenni di Fara Gera d’Adda

Sono residenti a Fara Gera d’Adda due dei cinque minorenni arrestati per aver tentato di dare fuoco alla stazione dei carabinieri di Vaprio d’Adda la notte di Capodanno. Entrambi sedicenni, per loro il Tribunale per i minorenni di Milano ha disposto, in un caso, gli arresti domiciliari e, nell’altro, la custodia in una comunità protetta. Gli altre tre arrestati, di età compresa tra i 15 e i 17 anni, risultano invece residenti a Vaprio d’Adda.