Pagazzano, 16enne picchiato e rapinato: arrestati due giovani

L’aggressione: calci, pugni e furto di effetti personali

L’inseguimento e il fermo: quattro giovani a bordo di un’auto

Due arresti e due denunce: si cercano gli altri componenti del gruppo

L’analisi delle telecamere di sorveglianza ha permesso ai militari di identificare con certezza uno degli autori materiali della rapina: un 18enne incensurato di Treviglio, che aveva indossato la maglietta appena sottratta. Il giovane è stato arrestato e condotto presso il carcere di Bergamo, in attesa della convalida. Un altro minorenne è stato arrestati e altri due ragazzi sono stati denunciati in stato di libertà per ricettazione.