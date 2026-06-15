Parrocchie, nuove nomine nelle comunità della Bassa

Ufficializzate dal Vescovo di Cremona Antonio Napolioni, le nuove nomine e i nuovi incarichi dei sacerdoti della diocesi di Cremona. Diverse decisioni riguardano le parrocchie della Bassa, a partire da quella di San Lorenzo in Misano, dove il nuovo parroco in sostituzione di don Stefano Zoppi sarà don Piergiorgio Tizzi, classe 1978, originario di Sabbioneta (Mantova), ex curato a Caravaggio dove arrivò come prete novello nel 2003 e dove rimase fino al 2009.

Don Natalino Tibaldini Proveniente dall’Unità pastorale «Madre di Speranza» in Cremona, don Piergiorgio sarà parroco anche a Vailate, in sostituzione dell’arzaghese don Natalino Tibaldini, nominato collaboratore parrocchiale di Arzago, Calvenzano e Casirate e del Santuario di Caravaggio. Un solo parroco per due paesi è la grande novità di questo giro di nomine. Cambia il parroco anche a Calvenzano. Dopo 17 anni il misanese don Franco Sudati lascia la parrocchia dei Santi Pietro e Paolo per diventare collaboratore parrocchiale a Misano e a Vailate. Al suo posto ci sarà, da dopo l’estate, don Matteo Pini, che aggiunge questo incarico a quello di parroco di Arzago e di Casirate che ricopre dal 2021.

Don Matteo Pini sarà parroco di Calvenzano Don Piergiorgio Tizzi nuovo parroco di San Lorenzo in Misano

Gli altri avvicendamenti

A dargli manforte è stato designato don Gabriele Battaini, classe 1970, originario di Caravaggio, ex curato di Mozzanica e di Covo, proveniente dall’Unità pastorale di Casalsigone, Castelnuovo Gherardi, Corte de’ Frati, Olmeneta e Pozzaglio, nel Cremonese, di cui era parroco in solido dal 2019. Cambia la guida della parrocchia anche a Barbata: don Angelo Rossi viene trasferito a Castelleone e Corte Madama (Cremona) dove sarà collaboratore parrocchiale e dove si occuperà anche del Santuario della Misericordia e il suo posto viene preso da don Antonio Bislenghi, che aggiunge la guida di questa parrocchia a quella di Fontanella, alla quale era stato assegnato l’anno scorso.

Don Antonio sarà coadiuvato dal collaboratore parrocchiale don Cesare Castelli, settantenne sacerdote di origini brignanesi, per tanti anni «fidei donum» in Malawi.

Don Giuseppe Allevi nuovo parroco di Antegnate Don a Antonio Bislenghi nuovo parroco di Barbata

Restando nella Bassa orientale, avvicendamento anche ad Antegnate: la parrocchia di San Michele Arcangelo è stata affidata a don Giuseppe Allevi, 61 anni, originario di Misano, che

Don Natalino Tibaldini prende il posto dell’arzaghese don Angelo Maffioletti, (ex curato di Mozzanica), nominato parroco dell’Unità pastorale «Sant’Ambrogio» a Torre De’ Picenardi, nel Cremonese. Saluta Mozzanica dopo otto anni il parroco don Bruno Galetti, destinato all’Unità pastorale «Cafarnao» di Vescovato e limitrofi, nel Cremonese, come collaboratore. Nella «Venezia della Bassa» arriverà don Pierluigi Fontana, 46 anni, cremonese di Vicomoscano, attualmente amministratore parrocchiale della parrocchia di Cristo Re in Cremona ma già in servizio nella Bassa dal 2010 al 2017 quando è stato curato a Casirate.