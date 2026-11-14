Perde il controllo della sua moto e si scontra con un’automobile: ferito un 17enne di Treviglio

Nel tentativo di mantenere l’equilibrio, il giovane ha urtato una Nissan Qashqai, a bordo della quale viaggiavano un uomo, una donna e il loro figlio appena nato. A seguito dell’impatto il motociclista è caduto a terra, riportando un trauma alla spalla. Sul posto sono giunti tempestivamente i soccorsi, con un’ambulanza del 112: il 17enne è stato valutato e ha riportato solo lievi escoriazioni. Illesi i conducenti dell’auto.