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Cronaca / Pianura Sabato 14 Novembre 2026

Perde il controllo della sua moto e si scontra con un’automobile: ferito un 17enne di Treviglio

L’INCIDENTE. Un incidente stradale è avvenuto intorno alle 12 di sabato 14 novembre in via Carlo Porta, all’altezza della rotatoria nei pressi dell’istituto Cantoni.

Lettura meno di un minuto.
Diego Defendini
Diego Defendini Collaboratore

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Perde il controllo della sua moto e si scontra con un’automobile: ferito un 17enne di Treviglio
Incidente a Treviglio, in via Carlo Porta: ferito un 17enne
(Foto di Cesni)

Treviglio

Un ragazzo di 17 anni, alla guida di una motocicletta TM Racing 125, stava procedendo in direzione nord quando, dopo aver affrontato la rotatoria, avrebbe perso il controllo della ruota posteriore.

Nel tentativo di mantenere l’equilibrio, il giovane ha urtato una Nissan Qashqai, a bordo della quale viaggiavano un uomo, una donna e il loro figlio appena nato. A seguito dell’impatto il motociclista è caduto a terra, riportando un trauma alla spalla. Sul posto sono giunti tempestivamente i soccorsi, con un’ambulanza del 112: il 17enne è stato valutato e ha riportato solo lievi escoriazioni. Illesi i conducenti dell’auto.

Sul luogo è intervenuta anche la Polizia locale di Treviglio per i rilievi e per gestire la viabilità. Il tratto di strada coinvolto è stato temporaneamente chiuso al traffico e riaperto dopo circa un’ora e mezza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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