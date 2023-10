Prevenzione stradale: al via un mese di controlli intensivi nei fine settimana

In occasione della «Giornata mondiale in memoria delle vittime della strada», che si celebra quest’anno il 19 novembre, è stata organizzata dalla polizia di Stato un’intensa campagna di prevenzione stradale e di repressione delle condotte di guida in stato di alterazione. Dalla serata di venerdì 6 ottobre e per i prossimi quattro fine settimana, in tutta Italia sono stati infatti programmati, contemporaneamente in tutte le province, servizi finalizzati al contrasto della guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti e/o sotto effetto di alcol in orari serali e/o notturni.