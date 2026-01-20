Razzia negli spogliatoi del centro sportivo di Cologno: arrestato 35enne recidivo

Intorno alle 20, l’uomo è stato intercettato a Stezzano, in via Bassa, a bordo di un’Audi A1 risultata rubata pochi minuti prima presso il Centro Sportivo «Facchetti» di Cologno al Serio. Alla vista dei carabinieri, il ladro ha tentato la fuga con manovre azzardate, mettendo a rischio la circolazione. L’inseguimento si è concluso in via Europa, dove i militari lo hanno bloccato e messo in sicurezza.

Refurtiva recuperata

Dalla perquisizione sono stati sequestrati indumenti, 250 euro in contanti, telefoni, portafogli e altri effetti personali sottratti poco prima dagli spogliatoi della palestra. Ulteriori accertamenti hanno permesso di recuperare una Fiat Punto, rubata il 14 gennaio a Zogno, contenente abbigliamento, documenti, oggetti personali e un computer, anch’essi provento di furto. Parte della refurtiva è già stata restituita ai legittimi proprietari, mentre sono in corso verifiche sugli altri beni.

Custodia cautelare in carcere