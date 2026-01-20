Burger button
Cronaca / Pianura
Martedì 20 Gennaio 2026

Razzia negli spogliatoi del centro sportivo di Cologno: arrestato 35enne recidivo

IL FURTO. Nella notte tra il 19 e il 20 gennaio 2026, i carabinieri di Treviglio hanno arrestato un uomo di 35 anni, di nazionalità romena, senza fissa dimora e pregiudicato, responsabile di furto aggravato, resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione.

La refurtiva recuperata dopo il fermo di un 35enne pluripregiudicato
La refurtiva recuperata dopo il fermo di un 35enne pluripregiudicato

Cologno al Serio

Intorno alle 20, l’uomo è stato intercettato a Stezzano, in via Bassa, a bordo di un’Audi A1 risultata rubata pochi minuti prima presso il Centro Sportivo «Facchetti» di Cologno al Serio. Alla vista dei carabinieri, il ladro ha tentato la fuga con manovre azzardate, mettendo a rischio la circolazione. L’inseguimento si è concluso in via Europa, dove i militari lo hanno bloccato e messo in sicurezza.

Refurtiva recuperata

Dalla perquisizione sono stati sequestrati indumenti, 250 euro in contanti, telefoni, portafogli e altri effetti personali sottratti poco prima dagli spogliatoi della palestra. Ulteriori accertamenti hanno permesso di recuperare una Fiat Punto, rubata il 14 gennaio a Zogno, contenente abbigliamento, documenti, oggetti personali e un computer, anch’essi provento di furto. Parte della refurtiva è già stata restituita ai legittimi proprietari, mentre sono in corso verifiche sugli altri beni.

Custodia cautelare in carcere

L’arrestato è stato sottoposto a giudizio con rito direttissimo; il giudice ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere, fissando l’udienza per il 25 febbraio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

