Cronaca / Pianura
Sabato 15 Novembre 2025

Rogo in un appartamento, vigili del fuoco in azione ad Arcene - Foto

L’INCENDIO. Alte fiamme nella serata di sabato 15 novembre ad Arcene. Sul posto i vigili del fuoco.

Pietro Giudici
Pietro Giudici
Redattore
Le fiamme ad Arcene
Le fiamme ad Arcene
(Foto di Cesni)

Arcene

Grosso incendio ad Arcene in un appartamento al terzo piano di via Umberto Primo. Intorno alle 21.10 di sabato 15 novembre le alte fiamme hanno richiamato l’attenzione de residenti della zona. Sul posto i vigili del fuoco con sei mezzi provenienti da Bergamo, Dalmine, Treviglio e Romano.

Fiamme e fumo ad Arcene
Fiamme e fumo ad Arcene
(Foto di Cesni)
Vigili del fuoco in azione
Vigili del fuoco in azione
(Foto di Cesni)
Anche i carabinieri sul luogo del rogo
Anche i carabinieri sul luogo del rogo
(Foto di Cesni)

Ancora poche le informazioni, è stata la proprietaria di casa a chiamare i soccorsi intorno alle 21 e molte sono le persone fuori casa: dalla strada stanno osservando il lavoro dei vigili del fuoco. Le fiamme sono molto alte, non pare però abbiano intaccato altri appartamenti della palazzina e delle case circostanti. Resta il timore che le fiamme possano propagarsi.
Sul posto anche i carabinieri e i mezzi di soccorso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Arcene
Bergamo
Dalmine
Disastri, Incidenti
Incendio
Emergenza
Salvataggio
Politica
Enti locali
Pietro Giudici
vigili del fuoco
Carabinieri