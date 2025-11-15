Rogo in un appartamento, vigili del fuoco in azione ad Arcene - Foto

Grosso incendio ad Arcene in un appartamento al terzo piano di via Umberto Primo. Intorno alle 21.10 di sabato 15 novembre le alte fiamme hanno richiamato l’attenzione de residenti della zona. Sul posto i vigili del fuoco con sei mezzi provenienti da Bergamo, Dalmine, Treviglio e Romano.

Ancora poche le informazioni, è stata la proprietaria di casa a chiamare i soccorsi intorno alle 21 e molte sono le persone fuori casa: dalla strada stanno osservando il lavoro dei vigili del fuoco. Le fiamme sono molto alte, non pare però abbiano intaccato altri appartamenti della palazzina e delle case circostanti. Resta il timore che le fiamme possano propagarsi.

Sul posto anche i carabinieri e i mezzi di soccorso.