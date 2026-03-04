Burger button
Cronaca / Pianura Mercoledì 04 Marzo 2026

Romano: denunciato per spaccio, aveva con sè droga e contanti

I CONTROLLI. Nel pomeriggio di lunedì 2 marzo gli agenti del distretto di polizia locale della Bassa Bergamasca Orientale hanno fermato un uomo sospettato di attività di spaccio durante un servizio di monitoraggio nel quartiere Cappuccini.

la droga il bilancino di precisione e i contanti sequestrati a Romano di Lombardia
la droga il bilancino di precisione e i contanti sequestrati a Romano di Lombardia

Romano di Lombardia

Intorno alle 15.15 una pattuglia ha notato un uomo in bicicletta che, alla vista degli agenti, ha cambiato improvvisamente direzione nel tentativo di evitare il controllo. Gli operatori lo hanno raggiunto e fermato per l’identificazione. Durante le verifiche l’uomo ha cercato di disfarsi di alcuni involucri lanciandoli in un giardino privato, comportamento che ha portato alla perquisizione sul posto.

Sequestrati hashish, cocaina e quasi mille euro

L’operazione ha portato al sequestro di 22 grammi di hashish, oltre a quattro involucri contenenti complessivamente 2 grammi di cocaina recuperati nell’area dove l’uomo aveva tentato di liberarsene. Gli agenti hanno inoltre trovato un bilancino digitale di precisione, utilizzato per il confezionamento delle dosi. Durante il controllo sono stati sequestrati anche 927 euro in contanti, suddivisi in banconote di piccolo taglio, ritenuti compatibili con un’attività di spaccio al dettaglio.

Denunciato un uomo con precedenti

L’uomo, già gravato da precedenti per reati legati agli stupefacenti, è stato denunciato. L’intervento rientra nel piano di controlli straordinari del territorio promosso dall’amministrazione comunale per rafforzare la presenza della Polizia Locale nelle aree sensibili e contrastare spaccio, microcriminalità e degrado urbano.

