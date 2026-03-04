Romano: denunciato per spaccio, aveva con sè droga e contanti

Intorno alle 15.15 una pattuglia ha notato un uomo in bicicletta che, alla vista degli agenti, ha cambiato improvvisamente direzione nel tentativo di evitare il controllo. Gli operatori lo hanno raggiunto e fermato per l’identificazione. Durante le verifiche l’uomo ha cercato di disfarsi di alcuni involucri lanciandoli in un giardino privato, comportamento che ha portato alla perquisizione sul posto.

Sequestrati hashish, cocaina e quasi mille euro

L’operazione ha portato al sequestro di 22 grammi di hashish, oltre a quattro involucri contenenti complessivamente 2 grammi di cocaina recuperati nell’area dove l’uomo aveva tentato di liberarsene. Gli agenti hanno inoltre trovato un bilancino digitale di precisione, utilizzato per il confezionamento delle dosi. Durante il controllo sono stati sequestrati anche 927 euro in contanti, suddivisi in banconote di piccolo taglio, ritenuti compatibili con un’attività di spaccio al dettaglio.

Denunciato un uomo con precedenti