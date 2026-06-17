Romano, droga vicino all’oratorio: sequestrati hashish e cocaina

Hashish e cocaina sequestrati in un area vicino all’oratorio San Filippo Neri di Romano di Lombardia. L’intervento è stato condotto dalla polizia locale del Distretto Bassa Bergamasca Orientale, nell’ambito delle attività di controllo del territorio e di contrasto allo spaccio di droga.

Controlli antidroga a Romano di Lombardia

Nel corso di un servizio di osservazione nel centro cittadino, gli agenti hanno notato alcuni movimenti sospetti in prossimità dell’oratorio. L’attività di vigilanza ha consentito di accertare una presunta cessione di droga e di intervenire tempestivamente.

I successivi controlli hanno portato al rinvenimento e al sequestro di diverse tipologie di sostanze stupefacenti, in particolare hashish e cocaina. Parte della droga era già suddivisa in dosi pronte per la distribuzione.

Con quest’ultimo intervento salgono a sei, nell’ultimo periodo, le attività repressive che hanno consentito di accertare episodi di detenzione e spaccio sul territorio comunale.

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