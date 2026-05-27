Romano, minaccia con il coltello la ex compagna: 32enne arrestato
IL FERMO. Un uomo di 32 anni, residente nella zona di Romano di Lombardia, è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di maltrattamenti in famiglia.Lettura meno di un minuto.
Romano di Lombardia
L’intervento è scattato nella notte del 23 maggio, dopo una richiesta d’aiuto arrivata intorno alle 2.30 al numero unico di emergenza 112 dall’abitazione della coppia.
La chiamata al 112 e l’intervento dei carabinieri
Durante la telefonata, interrotta improvvisamente, gli operatori della centrale operativa hanno sentito rumori riconducibili a una lite e richieste d’aiuto provenienti dall’appartamento. I militari della Stazione di Romano di Lombardia, inviati dalla Compagnia di Treviglio, hanno raggiunto l’abitazione e già dall’esterno hanno udito urla e toni concitati.
L’aggressione e il coltello sequestrato
Secondo quanto ricostruito nell’immediatezza, il 32enne avrebbe aggredito l’ex compagna convivente al suo rientro in casa, prima con ingiurie e minacce e poi fisicamente. La donna ha denunciato anche l’uso intimidatorio di un coltello da cucina. Durante l’intervento, l’uomo avrebbe continuato a minacciarla e avrebbe poi effettuato ripetute telefonate mentre la vittima si trovava in caserma per formalizzare la denuncia.
Nel corso della perquisizione, i carabinieri hanno trovato il 32enne in possesso di un coltello a serramanico lungo circa 19 centimetri, nascosto negli indumenti e sequestrato.
Arresto convalidato: disposto il carcere
L’uomo è stato arrestato in flagranza e portato alla Casa circondariale di Bergamo, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Il gip del Tribunale di Bergamo ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere.
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