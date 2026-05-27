Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC STORYLAB VOLONTARIATO

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Pianura Mercoledì 27 Maggio 2026

Romano, minaccia con il coltello la ex compagna: 32enne arrestato

IL FERMO. Un uomo di 32 anni, residente nella zona di Romano di Lombardia, è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di maltrattamenti in famiglia.

Lettura meno di un minuto.
Romano, minaccia con il coltello la ex compagna: 32enne arrestato
I coltelli sequestrati dai carabinieri all’uomo di 32 anni che ha minacciato la ex compagna a Romano di Lombardia

Romano di Lombardia

L’intervento è scattato nella notte del 23 maggio, dopo una richiesta d’aiuto arrivata intorno alle 2.30 al numero unico di emergenza 112 dall’abitazione della coppia.

La chiamata al 112 e l’intervento dei carabinieri

Durante la telefonata, interrotta improvvisamente, gli operatori della centrale operativa hanno sentito rumori riconducibili a una lite e richieste d’aiuto provenienti dall’appartamento. I militari della Stazione di Romano di Lombardia, inviati dalla Compagnia di Treviglio, hanno raggiunto l’abitazione e già dall’esterno hanno udito urla e toni concitati.

L’aggressione e il coltello sequestrato

Secondo quanto ricostruito nell’immediatezza, il 32enne avrebbe aggredito l’ex compagna convivente al suo rientro in casa, prima con ingiurie e minacce e poi fisicamente. La donna ha denunciato anche l’uso intimidatorio di un coltello da cucina. Durante l’intervento, l’uomo avrebbe continuato a minacciarla e avrebbe poi effettuato ripetute telefonate mentre la vittima si trovava in caserma per formalizzare la denuncia.

Nel corso della perquisizione, i carabinieri hanno trovato il 32enne in possesso di un coltello a serramanico lungo circa 19 centimetri, nascosto negli indumenti e sequestrato.

Arresto convalidato: disposto il carcere

L’uomo è stato arrestato in flagranza e portato alla Casa circondariale di Bergamo, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Il gip del Tribunale di Bergamo ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Romano di Lombardia
Bergamo
Treviglio
Controllo armi personali
politica interna
Politica
giustizia
Arresto
Forze Ordine
Giustizia, Criminalità
autorità giudiziaria