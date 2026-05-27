Romano, minaccia con il coltello la ex compagna: 32enne arrestato

L’intervento è scattato nella notte del 23 maggio, dopo una richiesta d’aiuto arrivata intorno alle 2.30 al numero unico di emergenza 112 dall’abitazione della coppia.

La chiamata al 112 e l’intervento dei carabinieri

Durante la telefonata, interrotta improvvisamente, gli operatori della centrale operativa hanno sentito rumori riconducibili a una lite e richieste d’aiuto provenienti dall’appartamento. I militari della Stazione di Romano di Lombardia, inviati dalla Compagnia di Treviglio, hanno raggiunto l’abitazione e già dall’esterno hanno udito urla e toni concitati.

L’aggressione e il coltello sequestrato

Secondo quanto ricostruito nell’immediatezza, il 32enne avrebbe aggredito l’ex compagna convivente al suo rientro in casa, prima con ingiurie e minacce e poi fisicamente. La donna ha denunciato anche l’uso intimidatorio di un coltello da cucina. Durante l’intervento, l’uomo avrebbe continuato a minacciarla e avrebbe poi effettuato ripetute telefonate mentre la vittima si trovava in caserma per formalizzare la denuncia.

Nel corso della perquisizione, i carabinieri hanno trovato il 32enne in possesso di un coltello a serramanico lungo circa 19 centimetri, nascosto negli indumenti e sequestrato.

Arresto convalidato: disposto il carcere