«Saluto i cresimandi di Bolgare». La gioia dei ragazzi all’Angelus di Papa Leone

«Saluto i cresimandi di Bolgare, Diocesi di Bergamo». E nel sole di piazza san Pietro, i cappellini arancioni cominciano a saltare su e giù. Hanno vissuto un’emozione speciale, la mattina di domenica 14 giugno a Roma, i 31 ragazzi che il prossimo anno riceveranno il sacramento della Cresima nella parrocchia di san Pietro di Bolgare. Papa Leone infatti si è rivolto direttamente a loro dopo la preghiera mariana dell’Angelus, salutandoli.

Il gruppo, guidato dal curato don Davide Rovaris e accompagnato anche da catechisti e genitori, ha portato in piazza San Pietro uno striscione con la scritta «Pellegrini di speranza - Parrocchia di San Pietro Bolgare».

Le parole del Papa