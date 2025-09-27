Schianto a Mornico: tra i sei feriti, non gravi, anche tre bambini
LO SCONTRO. È avvenuto alle 17 di sabato 27 settembre sulla Provinciale 100.
Mornico
L’allarme è scattato alle 17 di sabato 27 settembre da via Vallere sulla provinciale 100 che collega Martinengo e Pontoglio, in territorio di Mornico.
Due auto si sono scontrate lateralmente, una viaggiava sul provinciale, l’altra usciva da una viuzza. Sei i feriti tra cui tre bambini di 7,10 e 12 anni. Nessuno dei coinvolti avrebbe riportato ferite gravi.
Sul posto sono accorse due ambulanze e un’auto medica e in volo si è alzato anche l’elicottero da Bergamo.
Le informazioni sono ancora frammentarie.
