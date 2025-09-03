Si schianta contro cinque auto e finisce fuori strada a Brignano: grave un 19enne - Foto

Schianto sulla provinciale 128 a Brignano Gera d’Adda nella serata di mercoledì 3 settembre: intorno alle 19.30 si è verificato un incidente tra Brignano e Castel Liteggio (frazione di Cologno) tra sei auto : sei i feriti, tra cui un giovane di 19 anni in gravi condizioni .

Sul posto sono accorse tre ambulanze, due auto mediche e anche l’Elisoccorso da Bergamo . Allertati anche i Vigili del fuoco di Dalmine e Treviglio oltre ai carabinieri di zona.

Da una prima ricostruzione della dinamica dell’incidente pare che una Bmw che viaggiava da Brignano verso Cologno abbia perso il controllo in curva e invaso la corsia opposta di marcia per ragioni ancora da accertare centrando le auto che viaggiavano invece in direzione opposta. L’auto ha così urtato prima una Ford C Max, una Peugeot 207, una Volkswagen Golf prima di perdere il motore e finire fuori strada in un campo di mais. Evitato l’impatto con una Fiat 500 su cui viaggiava una 20enne rimasta illesa mentre i detriti del motore hanno colpito anche una Fiat Panda. In gravi condizioni il conducente della Bmw, un 19enne, feriti ma non gravi altri cinque automobilisti (tra cui tre donne di 27, 29 e 46 anni, tre uomini di 28 e 57). La provinciale è stata chiusa al traffico per rimuovere i mezzi e mettere in sicurezza la carreggiata.