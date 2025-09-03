Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Pianura
Mercoledì 03 Settembre 2025

Si schianta contro cinque auto e finisce fuori strada a Brignano: grave un 19enne - Foto

L’INCIDENTE. Si è verificato alle 19.30 di mercoledì 3 settembre tra Brignano e Castel Liteggio: il giovane trasportato in Elisoccorso all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo in gravi condizioni.

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Carambola tra sei auto sulla strada provinciale 128 tra Brignano e Castel Liteggio
Carambola tra sei auto sulla strada provinciale 128 tra Brignano e Castel Liteggio
(Foto di Cesni)

Schianto sulla provinciale 128 a Brignano Gera d’Adda nella serata di mercoledì 3 settembre: intorno alle 19.30 si è verificato un incidente tra Brignano e Castel Liteggio (frazione di Cologno) tra sei auto : sei i feriti, tra cui un giovane di 19 anni in gravi condizioni.

La Bmw è finita fuori strada a Brignano sulla provinciale 128
La Bmw è finita fuori strada a Brignano sulla provinciale 128
Il motore della Bmw finito in mezzo alla carreggiata
Il motore della Bmw finito in mezzo alla carreggiata

Sul posto sono accorse tre ambulanze, due auto mediche e anche l’Elisoccorso da Bergamo. Allertati anche i Vigili del fuoco di Dalmine e Treviglio oltre ai carabinieri di zona.

Da una prima ricostruzione della dinamica dell’incidente pare che una Bmw che viaggiava da Brignano verso Cologno abbia perso il controllo in curva e invaso la corsia opposta di marcia per ragioni ancora da accertare centrando le auto che viaggiavano invece in direzione opposta. L’auto ha così urtato prima una Ford C Max, una Peugeot 207, una Volkswagen Golf prima di perdere il motore e finire fuori strada in un campo di mais. Evitato l’impatto con una Fiat 500 su cui viaggiava una 20enne rimasta illesa mentre i detriti del motore hanno colpito anche una Fiat Panda. In gravi condizioni il conducente della Bmw, un 19enne, feriti ma non gravi altri cinque automobilisti (tra cui tre donne di 27, 29 e 46 anni, tre uomini di 28 e 57). La provinciale è stata chiusa al traffico per rimuovere i mezzi e mettere in sicurezza la carreggiata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Brignano Gera d'Adda
Bergamo
Dalmine
Treviglio
Disastri, Incidenti
Salvataggio
Incidenti nei trasporti
incidenti stradali